Во Владимирской области предотвратили новую вспышку африканской чумы

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году Владимирская область в очередной раз боролась с африканской чумой свиней, которая вспыхивала в разных районах региона, в том числе несколько раз в Муромском.

По словам главного ветеринара области Дмитрия Лозового, опасную болезнь свиньи подцепляют либо от диких кабанов, либо через еду, которая заражена. С первым борются, уменьшая поголовье диких хрюшек. За последние годы они сильно размножились в области, по нормативам их должно быть 600-700 на весь регион, а по факту сейчас их в пять раз больше. В итоге лишних кабанов будут отстреливать, а грибники и охотники, обнаружившие в лесу мертвого кабана, могут заработать – достаточно сообщить об этом в местные ветеринарные службы и можно получить пять тысяч рублей. Что касается заражения через пищевые отходы и корм, то здесь помогут только тщательные проверки на самих фермах и предприятиях. Как показывает практика, даже безупречные сопроводительные документы не гарантируют безопасности домашних свиней.

- Было обнаружено десять очагов африканской чумы свиней, пять инфицированных объектов. Буквально на прошлой неделе таких объектов не было, на этой выявили один. Это удалось сделать благодаря качественному входному контролю. Хотя все документы были в порядке, повторная проверка показала, что продукт инфицирован. Сейчас идёт уничтожение продукции, - рассказал директор департамента ветеринарии Дмитрий Лозовой.

Но справиться с африканской чумой, приносящей огромные убытки фермерам, в области не надеются, а потому советуют жителям переходить на разведение всевозможных птиц и кроликов.

Еще одна проблема в регионе – бешенство. По этому показателю область остаётся неблагополучной не первый год, но в этом году ситуация улучшилась. Ветеринары считают, что исправить ситуацию помогла вакцинация: 50 тысяч домашних питомцев привиты от бешенства в этом году, более 650 тысяч доз вакцины от бешенства разложили по лесам. Кстати, на бешенстве охотники тоже могут заработать. Поскольку основные его переносчики в регионе – дикие лисы и енотовидные собаки, за отстрел лисы положена компенсация.

А вот коронавируса, которым болеют и животные, бояться не стоит. Дмитрий Лозовой советует не спешить прививать питомцев от ковида, хотя такая прививка уже есть.

- Коронавирус очень мутабилен, но ветеринары с ним знакомы давно, - отметил он.