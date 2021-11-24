Владимирские автобусы снова начали курсировать со сбоями

Тот самый автобус "ЛиАЗ", который в районе 14 часов 15 минут стоял в ожидании сменщика. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Владимирцы снова начали жаловаться на работу общественного транспорта. Так, очередные жалобы поступили на работу автобусов №22 и №26, которых не удалось дождаться утром 23 ноября некоторым жителям Фрунзенского района.

Антипрививочники среди водителей

По словам жительницы Доброго Натальи, она около получаса ждала оба рейса на остановке «Детская больница», и в итоге даже дождалась, да вот только уехать не смогла.

- Это было около 11 часов утра. Примерно через полчаса все-таки пришел автобус №26, но оказался битком. Так что мне пришлось ехать на 12С, который подъехал следом. Надо признать, что в какой-то момент подъехал троллейбус №1. Я обрадовалась, но услышала объявление, что машина следует только до Золотых ворот, а мне надо было ехать в Юго-Западный район, - объяснила женщина.

Тем временем в соцсетях появились сообщения о том, что с 22 ноября муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс» начал отстранять от работы кондукторов и водителей, не привившихся от коронавирусной инфекции. Известно, что в свете указаний врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, именно эта категория работников должна быть привита на 100 процентов. Это значит, что такая проблема могла коснуться и других перевозчиков.

Сами водители уверяют, что в каждой компании ситуация складывается по-разному.

- Не все перевозчики принуждают экипажи делать прививки в обязательном порядке, но, например, нам известно, что работников «Владимирпассажиртранса» действительно обязывали прививаться. Между тем, там есть люди, категорически не желающие вакцинироваться, - рассказал один из водителей городских автобусов, попросивших не называть его имя и фамилию. - Трудно сказать, какой будет их дальнейшая судьба. Замечу, что по-прежнему остается еще одна трудность - много водителей уже ушло на строительство трассы М-12, так что людей действительно не хватает.

В ожидании сменщика

В администрации города Владимира не смогли ответить за всех перевозчиков по поводу вакцинации, но не стали отрицать, что муниципальный «Владпассажиртранс» действительно прививает своих сотрудников. Однако в мэрии заверили, что проблем у перевозчика не имеется.

- По вакцинации на предприятии все в полном порядке, причем они начали прививать в первую очередь именно экипажи, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович, добавив, что муниципальный перевозчик должен быть уже на пороге достижения коллективного иммунитета.

Впрочем, конкретное количество водителей и кондукторов, отстраненных от работы на предприятии из-за отказа от прохождения вакцинации, власти обещали предоставить только через официальный запрос.

Запрос мы отправили, ответ нам обещали предоставить в течение недели, а пока мы вынуждены отталкиваться от собственных наблюдений. Так 23 ноября около 14 часов я лично столкнулся с ситуацией, когда автобус №27, обслуживаемый «Владимирпассажиртрансом», без объяснения каких-либо причин просто встал на остановке «Площадь Победы» при закрытых дверях. На вопрос пассажиров, в чем дело, кондуктор ответила, что они «ожидают сменщика».

Около 10-15 минут машина просто стояла на остановке. Возмущению пассажиров не было предела. Не скупясь на выражения, граждане требовали от кондуктора возврата денег и звонили диспетчеру, однако в ответ на первое получили отказ, а на второе опять же услышали, что машина «ожидает сменщика».

- Мы что, из-за вас должны опаздывать? - негодовали владимирцы, оказавшиеся «в заложниках» у «ЛиАЗа».

Наконец, прибежал сменщик, и машина отправилась дальше. Однако вопрос, почему пассажиры должны страдать из-за нерасторопности перевозчиков, экипаж и диспетчер оставили без ответа.

В мэрии пообещали разобраться со всеми упомянутыми инцидентами, но практика показывает, что наказания перевозчикам не страшны, особенно в условиях нехватки водителей.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщили наши источники, сложная ситуация сложилась и в ГУП «Владимирский автовокзал», где от контролеров, проверяющих билеты на посадке, также потребовали в принудительном порядке сделать прививки. Как итог, многие сотрудницы были отстранены за отказ от вакцинации, и теперь сажать в автобусы пассажиров стало почти некому — более десятка посадочных платформ во Владимире обслуживает несколько человек.