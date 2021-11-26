Бюджет Владимирской области приняли в первом чтении

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Главным в повестке ноябрьского Заксобрания Владимирской области стало обсуждения бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 25 ноября депутаты приняли его в первом чтении.

Снизить транспортный налог

Вообще, границы бюджета региона были определены еще в октябре. Однако в начале этого месяца прошли публичные слушания. И рекомендации их участников теперь нужно было принять во внимание.

А предложено было много. Так, в проекте рекомендаций сказано, в частности, что теперь ежегодно муниципалитетам стоит направлять дополнительно на дороги не меньше денег, чем в 2021 году. А это весьма внушительная сумма – около 1,4 миллиарда рублей.

Также депутатам предложили заложить деньги на усовершенствование работы скорой медицинской помощи и на разработку возможности продажи лекарств в медучреждениях в сельской местности. Для села это не праздный вопрос – аптек там практически нет, и было бы неплохо покупать медикаменты сразу же в ФАПах или амбулаториях.

Также депутаты Ирина Кирюхина и Антон Сидорко напомнили о том, что выделенных в данный момент средств на перинатальный центр в Добром мало. И этого не хватит на закупку нового оборудования.

- Там нужно, как минимум, 140 миллионов рублей, а не те 8,6 миллиона, что есть сейчас, - возмущалась Ирина Кирюхина.

Наконец, депутат Максим Шевченко сказал, что стоит ко второму чтению внести еще одну правку в бюджет, касающуюся размера транспортного налога. Сейчас владимирцы, владеющие транспортными средствами с мощностью до 100 лошадиных сил, получают одну из самых высоких ставок среди регионов ЦФО.

- В итоге они предпочитают ставить свои машины на учет у наших соседей, а это снижает объем налоговых поступлений, - пояснил Максим Шевченко.

Председатель бюджетного комитета Михаил Максюков обещал все предложения собрать и рассмотреть. Так что возможно к декабрю их внесут в проект бюджета для принятия в окончательном виде.

Почти 12 миллиардов дефицита

А пока бюджет выглядит следующим образом. Доходная часть бюджета на ближайшие три года составляет 239,9 миллиарда рублей, расходная часть – 251,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета достигает 11,7 миллиарда рублей. Но, в принципе, прогнозы оптимистичны: доходы будут расти, прибыль увеличится со 155,5 миллиарда рублей в следующем году до 170 с лишним – в 2024. Есть у бюджета и минусы – вырастет госдолг с 8,5 до 13,5 миллионов.

По традиции, областной бюджет сохранит социальную направленность – 70% средств в ближайшую трехлетку пойдет на социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру и спорт. Как отметил вице-губернатор Вячеслав Кузин, в бюджете есть два лидера, на которые выделяют больше всего денег – это сфера здравоохранения и ремонт дорог. На региональную медицину за три года потратят почти 35 миллиардов рублей. Для сравнения – на образование пойдет 19,1 миллиарда, на сферу ЖКХ – 15,5 миллиарда, на культуру – 7,1 миллиарда.

На что потратят деньги в сфере здравоохранения? Помимо содержания медучреждений займутся их ремонтом, а также закупкой оборудования. На это предусмотрено 2,8 миллиарда, 1,7 из которых выделят в 2022 году. На них закупят 356 новых аппаратов и 18 специализированных машин, отремонтируют 21 учреждение, продолжат оснащать современной техникой региональный сосудистый центр и сосудистые отделения районных больниц.

Обеспечение бесплатными лекарствами льготников остается больным вопросом в регионе. Но есть шанс, что эта проблема, наконец, решится: на них зарезервированы 7 миллиардов рублей, причем в ближайший год на льготников планируется потратить 2,4 миллиарда.