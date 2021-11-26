Власти Владимира принесли извинения за нерасторопных перевозчиков

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Мэрия Владимира ответила на наш запрос по поводу сборе в работе общественного транспорта, произошедшего 23 ноября. Напомним, тогда сразу от нескольких жителей Владимира нам поступали жалобы на плохую работу автобусов.

В частности владимирцы жаловались, что не могли дождаться автобусов маршрутов №22 и №26. По их словам, около 11 часов утра ни одна из этих машин не прибыла к остановке «Детская больница», в результате чего владимирцам пришлось ожидать их около получаса.

В тот же день мы сами столкнулись с тем, что автобус маршрута №27 неожиданно остановился на остановке «Площадь Победы», где почти 15 минут водитель, по словам кондуктора, ожидал сменщика. При этом пассажирам тоже вынужденно пришлось томиться в ожидании. Некоторые пытались позвонить диспетчеру, однако никакой помощи не получили, кроме рекомендации «подождать».

Жители города готовы были связать очередные перебои в работе общественного транспорта с принудительной вакцинацией водителей, которую, как выяснилось, готовы пройти не все работники автопредприятий. Однако все оказалось несколько прозаичнее.

Как рассказали градоначальники, по результатам проведенной отделом транспорта и связи проверки выяснилось, что автобус компании «ОКТО», следовавший по маршруту №26, задержался якобы из-за поломки подвижного состава. А вот автобус №22, который обслуживает новый перевозчик «Сити Лайн», просто задержался – без объяснения внятных причин.

- В обоих случаях перевозчики уже получили предписания о соблюдении графиков движения на маршруте и, соответственно, предостережения, - уточнил Александр Карпилович.

Что касается истории с «застрявшим» на площади Победы муниципальным автобусом №27, который обслуживает «Владимирпассажиртранс», то здесь история оказалась интереснее.

По словам представителя мэрии, расследованием этой ситуации занимался лично гендиректор АО «Владимирпассажиртранс» Михаил Кулибаба, который выяснил, что его подчиненный пригнал машину к площади Победы на восемь минут раньше положенного по графику время. В то же время сменщик водителя тоже задержался, но по более объективным причинам — на четыре минуты он «застрял» в медпункте на предрейсовом осмотре в депо.

В результате руководство постановило за нерасторопность лишить обоих водителей премий. Насколько это справедливо — судить самим пассажирам.

- Мы, в свою очередь, приносим извинения за произошедшие задержки, - заключил Александр Карпилович.

Подействуют ли вынесенные предостережения на соблюдение графиков движения — покажет время. Во всяком случае, «Сити Лайн» за задержки на маршруте №22 буквально на днях подвергался критике, которую, судя по всему, во внимание так и не принял.