Только два процента жителей Владимирской области зарабатывают больше 100 тысяч в месяц

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РИА «Новости» составило рейтинг российских регионов по уровню зарплат. Он показал, что в девяти областях (Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 22 до 54 тысяч.

Живем лучше, чем в Иваново

Владимирская область тугими кошельками жителей похвастаться не может. Из 85 регионов она занимает 63-е место. Зарплату от 100 тысяч рублей и выше получает всего два процента жителей! 15,3 процента населения получает меньше 15 тысяч рублей. Диапазон самых распространенных зарплат в нашем регионе колеблется от 19 до 38 тысяч рублей.

Иная ситуация у наших ближайших соседей. Нижегородская область заняла 33-е место (3,9 процентов жителей получает от 100 тысяч), 47-е место заняла Ярославская область (2,8 процентов богатых), 52-е место у Рязанской области (2,7 процентов с высокой зарплатой). Ниже нашего региона только Ивановская область, которая заняла 81-ю строчку рейтинга. От 100 тысяч там получает 1,3 процента жителей. А самая распространенная зарплата у ивановцев варьируется в диапазоне от 15 до 31 тысячм рублей. А ниже 15 тысяч получает 24,2 процента населения.

Итоги рейтинга прокомментировал депутат Госдумы от Владимирской области Владимир Сипягин.

- Повысить уровень доходов и улучшить качество жизни россиян - главный вопрос, который поставлен перед Правительством и Государственной думой. Поскольку важнейшая задача Президента - борьба с бедностью населения, - подчеркнул он.

30 тысяч на базовые потребности

К слову, свои исследования провела онлайн-платформа по поиску работы hh.ru. Она проанализировала резюме, открытые в октябре в ЦФО и выяснила, в каких из областей соискатели рассчитывают на самую высокую зарплату. Первое и второе места в рейтинге ожидаемо заняли Москва и Московская область – там в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 рублей и 58 785 рублей соответственно. Владимирская область находится на шестом месте - соискатели рассчитывают в среднем на доход в 39 521 рубль. Это на 25% ниже, чем в среднем по России.

Кроме того, служба выяснила, сколько денег у владимирцев ежемесячно уходит на покрытие основных нужд (еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт). Более трети (38%) респондентов отметили, что на «базовые потребности» тратят более 30 тысяч рублей. Примерно у каждого пятого уходит на это 25-30 тысяч рублей, у каждого десятого – 20-25 тысяч рублей. 19 процентов опрошенных тратит от 15 до 20 тысяч, остальные 15 процентов - менее 15 тысяч.

- 73 процентов владимирцев заявили, что их не устраивает размер ежемесячных базовых расходов. Чаще других об этом говорили медицинские работники и специалисты транспортной сферы. Стоит также отметить, что это мнение преобладает во всех возрастных группах. Об обратном заявили лишь треть ИТ-специалистов и столько же специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR, - отметила Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

По мнению 35 процентов опрошенных ежемесячные расходы на еду не должны превышать 10 тысяч рублей, 21 процент максимальной суммой назвали 11-15 тысяч рублей, еще 18 процентов - 16-20 тысяч рублей.