Во Владимире началось строительство первого ковидного стационара

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Крупная часть территории Областной клинической больницы оказалась перетянута полосатой лентой, за которую люди в оранжевых касках не пускают посторонних. На самом деле никакого секрета за периметром ленты нет - просто здесь с 20 ноября началась валка деревьев, заготовка стволов и сжигание оставшихся сучков и веток. Территорию расчищают под региональный ковидарий.

С опережением плана

Между сосен работают трактора, а несколько крупных костров пожирают остатки хвои. Тут же складируются стволы срубленных почти под корень деревьев — так сейчас выглядит площадка, на которой меньше чем через год должен быть воздвигнут первый в регионе стационарный ковид-госпиталь.

- Сносу подлежит около 1700 деревьев. Конечно, сосны жалко, но еще более жалко людей, которые сейчас не могут получить качественную медицинскую помощь, - говорит заместитель губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин.

Кстати, если раньше речь шла об отдельной инфекционной больнице, то сейчас власти объявили, что это будет все-таки корпус ОКБ. Впрочем, для простых людей это совершенно ничего не изменит.

- Кроме изменения названия никаких последствий это не повлечет, - заверил Елянюшкин. - Как и предполагалось, корпус будет площадью более 20 тысяч квадратных метров, в нем будут доступны самые современные медицинские технологии и фактически он будет полноценной больницей, в которой каждая из 200 палат получит собственную вентиляцию и коммуникации. В нем будут учтены все замечания, возникшие при эксплуатации Казанского госпиталя и Курской инфекционной больницы.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По идее, такие медучреждения строятся за 15 месяцев, но владимирские власти обещают ускориться и, если все пойдет по плану, закончить работы «под ключ» за 7-10 месяцев. Этот срок уже пошел. Так что к 1 сентября 2022 года сюда могут поместить первых пациентов.

Потребуется 500 специалистов

Что касается собственно строительства, то сейчас на площадке задействованы 43 человека, а в период активной фазы здесь будут находиться от 650 до 800 строителей, вероятнее всего, они будут местными. Цена вопроса составляет 3 миллиарда рублей.

По словам генерального директора ГАУ «Владлесхоз» Олега Лаврова, чьи подчиненные сейчас валят деревья, пока они заняты первым этапом подготовки площадки.

- На первом этапе планируется снести около 600 деревьев. Все это самосад — никто специально эти сосны не сажал, - рассказывает Олег Лавров. - Их возраст — 20-30 лет, некоторые чуть старше. Полагаю, что в ближайшую неделю мы закончим работы по подготовке площадки к строительству.

По словам главы «Владлесхоза», стволы деревьев, скорее всего, заберет собственник — город или область, а пни и корни выкорчуют трактора при раскопке котлована. Сами пеньки работе техники не помешают. Так что пока работы ведутся точно по плану.

В то же время, главный врач ОКБ Владимир Безруков уверен, что новый корпус существенно облегчит работу медперсонала.

- Мы были вынуждены частично приостановить оказание плановой хирургической помощи, чтобы перепрофилировать хирургический корпус под ковидарий. В связи с этим не проведено ужеболее 1500 операций, в которых люди нуждались, были оформлены соответствующие документы. Так что решать на перспективу эту проблему без строительства инфекционного корпуса просто невозможно, - уверен Владимир Безруков.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам главврача, в новый ковидарий потребуется 500 специалистов — это и врачи, и медсестры, и другой персонал. Привлекать их придется «бонусами» в части предоставления жилья и высокой зарплаты. К примеру, уже сейчас по сравнению с Ивановской областью наши доктора получают на 10 тысяч рублей больше. Окончательные «бонусы» властям еще предстоит определить.

Но главное — после коронавируса никто закрывать инфекционный госпиталь не собирается — он еще понадобится.

- Я не хочу быть фаталистом, но инфекционные болезни будут существовать длительное время. То, что мы преодолеем данную инфекцию, у меня сомнений нет никаких. Но в перспективе не исключено появление новых заболеваний — так устроена жизнь, - резюмировал доктор Безруков.