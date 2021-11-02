Во Владимирской области детям-сиротам будут делать ПЦР-тесты за счет бюджета

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Октябрьское заседание ЗС больше всего запомнилось обсуждением депутатами выдачи инфраструктурного бюджетного кредита на развитие Доброграда, однако в ходе заседания были приняты ряд законов, улучшающих жизнь владимирцев либо прямо сейчас, либо в возможной перспективе.

Сейчас сироты обделены

Так, депутаты Заксобрания утвердили закон, по которому ПЦР-тесты на коронавирус детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, во всех случаях будут оплачиваться за счет бюджета.

Закон устраняет несправедливость в отношении детей, воспитывающихся в детских домах. Речь идет о возможности сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, отдохнуть в лагере, укрепить здоровье в санатории и тому подобном. В нынешних условиях все подобные поездки и просто посещение публичных мероприятий сопряжены с обязательной процедурой – проведением ПЦР-теста и предоставлением справки об отсутствии COVID-19. Но бесплатно поликлиники делают исследование только при подозрении на болезнь. В профилактических целях или для получения справки-допуска нужно платить немалые деньги. Очевидно, что администрация детских домов даже при желании делать это не имеет права, такой статьи расходов не предусмотрено.

«Получается, что воспитанники детских домов подвергаются дискриминации. Трудно прогнозировать, когда эпидемиологическая ситуация позволит отказаться от данных мер, но, пока они есть, мы должны подумать о защите интересов детей», - объяснил необходимость принятия закона председатель комитета по соцполитике ЗС Сергей Бирюков.

Бесплатно, точнее, за счет средств областного бюджета, ПЦР-тест будут делать не только воспитанникам детских домов, но и тем, кто растет в семье опекунов. Всего по расчетам специалистов в текущем году на эти цели понадобится не более 1,5-2 миллионов рублей даже с учетом того, что все дети-сироты поедут в лагеря. Но фактическая сумма, очевидно, будет меньше.

«Как съездить к бабушке в деревню»

Также на очередном заседании Законодательного Собрания были приняты поправки к закону о поддержке туризма в регионе. Введено новое направление – «сельский туризм». Связано это с тем, что в последнее время (в том числе из-за ковида) набирает популярность внутренний туризм. Многие страны закрыли границы из-за пандемии, и россияне начали отдыхать внутри страны.

Недавно на федеральном уровне был принят закон о так называемом «сельском туризме». Правительство РФ готово поддерживать предприятия этой сферы грантами. Учитывая, что Владимирская область имеет не только сельские локации с большим потенциалом, но и уже действующие объекты агротуризма (та же «Богдарня» в Петушинском районе, которая для многих ассоциируется с известным фермером Джоном Кописки), 33 региону точно нужно участвовать в этой программе.

На этот вид поддержки из федерального бюджета выделено 300 миллионов рублей. Владимирская область уже подала четыре заявки на гранты по агротуризму, две из которых получили высокий рейтинг.

«На мой взгляд, за агротуризмом перспективное будущее. С каждым годом, все больше и больше людей хотят на несколько дней вырваться из современного мегаполиса и «выдохнуть». Такая перезагрузка» дает им энергию и силы. Это как съездить к бабушке в деревню», - подчеркнул вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.