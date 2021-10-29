Депутаты ЗС решали, чем является город Доброград – проектом для элиты или новой точкой роста

Доброград активно строится на протяжении уже нескольких лет. Фото: Валерия ПРОНИНА

Октябрьское заседание Законодательного собрания Владимирской области нельзя было назвать искрометным. Большинство вопросов являлись техническими и приводили областное законодательство в соответствие с федеральным. Однако в разделе разное притаился доклад врио первого заместителя губернатора Александра Ремиги, который объяснял, зачем 33 региону нужны инфраструктурные бюджетные кредиты.

Эффект – 10 миллиардов рублей

Понять интерес к этой теме можно. Дело в том, что много лет первый вице-губернатор и по совместительству директор департамента финансов Вячеслав Кузин неустанно повторял как мантру одну фразу: «Нельзя жить в долг у будущих поколений». Тем самым он хвалил региональную финансовую политику, отмечая, что наш регион не берет кредит и не копит госдолг. И вдруг Владимирская область получает аж сразу два кредита! В чем нам выгода?

Собственно, Александр Ремига сразу же постарался ответить на этот вопрос в кратком вступлении:

- Эффект от этих кредитов должен составить около 10 миллиардов рублей, - заявил он. - По Александрову мы надеемся на 2 миллиарда рублей и 180 новых рабочих мест, по Доброграду – на 8 миллиардов рублей и 4,5 тысячи рабочих мест.

Уже позднее, отдельно было сказано, что сейчас кредиты будут выдаваться на более льготных условиях: не более 3% годовых и сроком погашения — до 15 лет. Кроме того, выдавать их будут только на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне и предполагающие серьезную отдачу от частников.

- На один бюджетный рубль, вложенный в тот или иной проект, необходимо привлечь не менее 1 рубля частных инвестиций, - заявил Александр Ремига. - По Доброграду этот коэффициент составит один рубль к пяти.

Разговоры об утопиях

Именно Доброград привел к дискуссии, чуть не закончившейся спорами об утопичном и антиутопичном будущем человечества. Оно и понятно, если выделение около полутора миллиардов на систему отопления города Александрова понятно всем (планируется на эти средства построить 12 котельных общей мощностью 71,7 МВт, а также провести реконструкцию тепловых сетей города общей протяжённостью 31,8 километра), то кредит на 4 миллиарда на город Доброград для многих жителей региона выглядит, как выдача государством денег частной компании.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

- Инвестиционный бюджетный кредит взят не на развитие особой экономической зоны «Доброград-1», а на строительство жилья в посёлке Доброгоград, развиваемого на частные средства, - высказался депутат Антон Сидорко. – При этом все мы знаем, что жилье там элитное и стоит весьма дорого. Почему деньги были выделены, если на данный проект есть отрицательное заключение департамента регионального развития Владимирской области?

Александр Ремига ответил на это, что у проекта есть одобрительное заключение на федеральном уровне. После чего отметил, что проект рассчитан на несколько лет. И в ходе его реализации планируется построить 186 тысяч квадратных метров жилья.

- Очевидно, что не все жилье там будет элитным, - заявил чиновник. - Там разная ценовая категория будет. Кроме того, у некоторых таунхаусов сейчас уже цена не сильно отличается от жилья в МКД (многоквартирных домах – Авт.). Так что элитное жилье точно не будет приоритетным в проекте. Так бизнес-проект такого уровня не реализовать. Кроме того, деньги не отдаются частной компании. Они будут контролироваться на каждом шагу Казначейством.

После этого Ремига вспомнил, что в свое время столь амбициозные проекты уже приводили к появлению в регионе «сладкого» и фармокологического кластеров.

- И Доброград будет новым, если все удастся реализовать, - заявил он. – Для Владимирской области это точно точка роста.

Впрочем, часть депутатов эти аргументы все равно до конца не убедили. Так депутат Максим Шевченко высказал несколько опасений. В том числе сравнил Доброград с городом для «правильного человечества» из произведения Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». На это председатель Заксобрания Владимир Киселев вспомнил Томаса Мора и его «Утопию».

- Понятно, что мы не живем в утопичном мире, однако я все же склоняюсь к мысли, что активное развитие Доброграда приведет, скорее, к повышению уровня жизни близлежающих территорий, а не наоборот, - сказал он.

О мигрантах и православии

Также Максим Шевченко высказал опасения, что такой глобальный проект привлечет значительное число трудовых ресурсов из стран ближнего зарубежья.

- Будут ли к реализации проекта по развитию Доброграда привлечены мигранты из средней Азии? Сколько их будет? Будут ли они по завершении проекта переселены и куда? Как будет обеспечена безопасность местных жителей? – сыпал депутат вопросами. На это Александр Ремига лишь спросил: «Вы сейчас хотите это обсудить, или просто хотите, чтобы мы обратили на это внимание?»

Александр Ремига. Фото АВО.

За Шевченко ответил в итоге Владимир Киселев, который сказал, что Владимирская область «традиционно является православной территорией, и очень хотелось бы, чтобы она такой и осталась».

- В Доброграде к этому тоже серьезно относятся. Уж поверьте! – закончил дискуссию врио первого вице-губернатора.

В любом случае, кредит выдан. И назад его уже не вернуть. Так что Владимирской области просто придется жить с этим фактом. Так что депутаты приняли в итоге информацию к сведению и завершили заседание.