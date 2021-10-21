Под Владимиром в ДТП с автобусом четыре человека погибли, шестеро в больнице

Кадр из видео, предоставленного областной полицией.

По предварительной информации Госавтоинспекции, около 3.30 на участке Южного обхода Владимира пассажирский автобус «Мерседес Спринтер», ехавший в сторону Нижнего Новгорода, врезался в большегруз «Скания».

- Четыре пассажира погибли, еще шестеро пострадали и были доставлены в медицинское учреждение, - сообщил врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району Сергей Младов.

В настоящее время известно, что тягач с полуприцепом стоял на обочине, расположенной на участке дороги неподалеку от поселка Вяткино, близ автотрассы «Владимир — Муром — Арзамас». Автобус на полном ходу врезался в заднюю часть фуры, в результате чего вся передняя часть оказалась разбита.

На место ЧП выезжали сотрудники ГИБДД, а также представители прокуратуры Судогодского района и регионального Следкома.

В настоящее время по факту случившегося назначена проверка, силовые структуры не озвучивают подробностей по поводу того, что это был за автобус. Однако по информации нашего источника в правоохранительных органах, он ехал из Москвы в Республику Чувашия.

Уже в 10 часов утра региональное Следственное управление СК России дополнило сведения, рассказав, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека».

На место ДТП выезжали представители Следкома.

- По предварительной версии, водитель автобуса заснул за рулем, в результате чего совершил съезд на обочину, где произошло столкновение с большегрузом, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

Опять же предварительно, мужчина, сидевший за рулем «Мерседеса», был трезв, однако окончательно это установит лишь экспертиза. В настоящее время следователи и полицейские продолжают выяснять, кто именно ехал в данной машине и куда. Что касается водителя фуры, то, по данным СК, его в момент столкновения в кабине не было, поэтому он не пострадал. А вот водитель автобуса находится в больнице.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев через личную страницу в соцсетях этим же утром рассказал, что региональный департамент здравоохранения взял на особый контроль оказание помощи пострадавшим в аварии. По сведениям главы региона, одного человека из числа пострадавших уже отпустили из БСП Владимира после оказания необходимой помощи.

- Один человек после осмотра направлен на амбулаторное лечение, пятеро госпитализированы, из них трое сейчас находятся в травматологическом отделении, двое в реанимации. Врачи борются за их жизни, - сообщил Александр Авдеев, выразив надежду, что врачам получится спасти жизни двоих человек, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Кстати, похожее ДТП случилось во Владимирской области 1 октября. При схожих обстоятельствах в Гороховецком районе на федеральной трассе М-7 «Волга» произошло столкновение автобуса «Форд», похожего на данный «Мерседес», с грузовиком «МАЗ», ехавшим перед ним. Тогда микроавтобус опрокинулся, а в результате ДТП четыре человека погибли и пятеро получили травмы. Как выяснилось, эта машина тоже следовала из Москвы в Чувашию, а в салоне находились челноки — торговцы одеждой, которые возвращались домой.