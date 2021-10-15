Жители Коммунара выступают против строительства многоэтажки на улице Зеленой

Дом, вокруг которого закрутилось противостояние.

Есть в микрорайоне Коммунар тихая улица – Зеленая. В основном она состоит из одноэтажных и двухэтажных частных коттеджей, но летом по соседству с этими домами началось строительство семиэтажного дома. И местные жители выступили против. Причин тому несколько.

- Во-первых, строительная техника почему-то стала ездить по нашей улице, грузовые машины разобьют ее окончательно, а мы ремонтировали ее за свои деньги, почему теперь ее нам должны портить? – говорят люди.

Вторая причина касается одного дома. Семья Садковых столкнулась с тем, что строительство ведется в считанных метрах от их дома. По плану строительства семиэтажка появится в 10 метрах от стены их дома, и в семи от забора.

- Мы не совсем понимаем, как это вообще могли согласовать? Мы даже обратились в прокуратуру, и там с нами согласились, что нарушения есть, - рассказала семья Садковых. – Однако стройка продолжается, а застройщик даже уже выставляет квартиры в доме на продажу. Как так?

В мэрии Владимира утверждают, что само строительство ведется по закону. Во всяком случае, пакет документов, представленный в мэрию соответствует всем требованиям.

- Не согласовать его мы не могли, так как весь пакет документов был в порядке, - сказал заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Игорь Ефремов. – Так что у застройщика все разрешения действительно. Если в дальнейшем какие-то нарушения будут выявлены, то этим будут заниматься уже в Госстройнадзоре. И жителям лучше жаловаться уже туда.

Что касается движения строительной техники по муниципальной дороге, то, по словам представителей мэрии, туда выезжали представители городского управления архитектуры. И было решено, что застройщик будет ездить в объезд. Так что если какие-то нарушения будут, то можно обращаться в управление архитектуры.