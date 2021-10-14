Редкие летучие мыши будут зимовать на Дюкинских карьерах

Бурый ушан. Фото Виктора Степанова.

В начале октября ученые из Института проблем экологии и эволюции РАН впервые обнаружили на территории старого карьера в Дюкинском заказнике редкие виды летучих мышей, которые занесены в Красную книгу Владимирской области. Это ночница Наттерера, бурый ушан и ночница Брандта.

- Теперь с большой долей вероятности можно говорить в пользу зимовки рукокрылых в глубоких расщелинах обнажений известняка в этом районе, - говорят в дирекции особо охраняемых территорий. - Раньше на территории области о таких зимовках известно не было. Да и вообще на территории Центральной России благоприятные условия для зимовок летучих мышей встречаются крайне редко.

Дюкинский заказник, который располагается в Судогодском районе, является как раз таким, одним из немногих, уникальных мест, поскольку здесь есть глубокие трещины в скалах, и при этом достаточно низкий уровень антропогенной нагрузки, благодаря режиму заказника.

Из 13 видов рукокрылых, известных в регионе, шесть относятся к мигрирующим. То есть они, как и перелетные птицы, улетают на зиму в более южные районы. Семь видов летучих мышей считаются оседлыми, они впадают в спячку в подвалах, пещерах, трещинах скал.

В прошлом году окольцевали лесного нетопыря. Фото Виктора Степанова.

Напомним, в прошлом году для изучения миграции в Клязьминско-Лухском заказнике окольцовывали летучих мышей. Их отлавливали с помощью паутинных сетей, помечали кольцами с номерами, которые надевали им на предплечье. Тогда специалисты сумели отловить восемь видов летучих мышей. А это 60 процентов от всей фауны рукокрылых региона.

Кстати, во время экспедиции были пойманы редкие виды: рыжая вечерница, прудовая, водяная и ночница Брандта. Чаще всего в области встречается лесной нетопырь, бурый ушан, северная кожанка.