Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Во Владимирской области «окольцевали» восемь видов летучих мышей

Среди них были редкие виды, занесенные в Красную книгу Владимирской области
Виктория СуховаВикторияСухова
КомментироватьОставить комментарий
Лесной нетопырь. Фото Виктора Степанова.

Лесной нетопырь. Фото Виктора Степанова.

В конце июля в Клязьминско-Лухский заказник, расположенный в Вязниковском районе, отправилась необычная экспедиция. Впервые заказник посетили специалисты, изучающие рукокрылых — летучих мышей. К слову, таких экспертов можно буквально пересчитать по пальцам.

Как говорят в дирекции особо охраняемых природных территорий, методика работы с летучими мышами близка к орнитологической. Отлавливают их с помощью паутинных сетей, которые подняты на высоту до 10 метров и более. Для изучения путей миграции летучих мышей метят кольцами с номерами, которые надевают им на предплечье. Получается что-то типа браслета. Также у летучих мышей измеряют вес тела, предплечье, определяют пол и возраст. После всех «процедур» их выпускают в месте отлова поздним вечером.

За время работы в Клязьминско-Лухском заказнике специалисты сумели отловить восемь видов летучих мышей. Это 60 процентов от всей фауны рукокрылых региона.

Благодаря тому, что в сети чаще всего попадался молодняк, специалисты смогли поймать редкие виды, в частности, рыжую вечерницу. Эта летучая мышь, если и попадается в ловушку, то только случайно, оказавшись низко к земле. Название свое она получила за то, что на охоту вылетает засветло. Она питается крупными жуками.

Рыжая вечерница. Фото Виктора Степанова.

Рыжая вечерница. Фото Виктора Степанова.

Также удалось поймать три вида ночницы: прудовая, водяная и ночница Брандта. Больше всего в сетях оказались прудовых ночниц. Кстати, этот вид занесен в Красную книгу области, поскольку эти летучие мыши живут чаще всего в постройках человека, а значит легко могут быть уничтожены. Прудовая ночница отчаянно борется за свою свободу, громко пищит и пытается укусить.

В дирекции особо охраняемых природных территорий рассказывают, что чаще всего в области встречается лесной нетопырь. В Юрьев-Польском районе удалось поймать одного взрослого самца и семь взрослых самок. Этот вид рукокрылых летает хоть и быстро, но невысоко. Также около населенных пунктов, в чердаках и трещинах, можно встретить двуцветного кожана.

Бурыш Ушан. Фото Виктора Степанова.

Бурыш Ушан. Фото Виктора Степанова.

Еще одна любопытная особь — бурый ушан, в состоянии покоя он сворачивается «баранкой», а свою добычу ест на специальных «кормовых столиках», на которых остаются кучки из крыльев бабочек и других насекомых.

Одна из интересных находок стала поимка северного кожанка. До сих пор он отмечался только в Ковровском районе. Впрочем, исследователи говорят, что если поиски будут продолжены, то не исключено, что в сети могут попасться и более редкие виды, например, гигантская вечерница.

КСТАТИ

Малоизвестные факты о летучих мышах

В 600 году до н.э. греческий баснописец Эзоп написал басню про летучую мышь, которая заняла деньги, чтобы начать бизнес. По сюжету, бизнес прогорел, и она была вынуждена прятаться в дневное время, чтобы избежать встречи с теми, кому должна деньги. Именно поэтому, согласно басне, летучие мыши появляются только ночью.

Летучие мыши, которые питаются лягушками, могут отличить ядовитых от неядовитых, прислушиваясь к звукам, издаваемым самцом лягушки.

Ученые считают, что летучие мыши впервые появились 65-100 миллионов лет назад, в то же время, что и динозавры. Самые ранние из известных крыланов обитали тридцать пять миллионов лет назад. Многие ученые считают, что крыланы могут быть более тесно связаны с приматами (включая человека), чем обычные летучие мыши.

Ученые использовали антикоагулянт из слюны вампировых летучих мышей для лечения людей, перенесших инсульт, и сердечных больных.

Вопреки распространенному мнению, летучие мыши не слепы. Многие из них могут видеть довольно хорошо, а некоторые виды могут даже различить ультрафиолетовый свет.

Примерно 70% летучих мышей питаются насекомыми. Средняя летучая мышь может съесть более 600 жучков в час - это подобно тому, если бы обычный человек съел около двадцати пицц за ночь.

Пульс ночницы настолько слабый в покое, что достигает 18 ударов в минуту. Во время активности ее пульс составляет 880 ударов в минуту.

Интересное