Во Владимирской области «окольцевали» восемь видов летучих мышей

Лесной нетопырь. Фото Виктора Степанова.

В конце июля в Клязьминско-Лухский заказник, расположенный в Вязниковском районе, отправилась необычная экспедиция. Впервые заказник посетили специалисты, изучающие рукокрылых — летучих мышей. К слову, таких экспертов можно буквально пересчитать по пальцам.

Как говорят в дирекции особо охраняемых природных территорий, методика работы с летучими мышами близка к орнитологической. Отлавливают их с помощью паутинных сетей, которые подняты на высоту до 10 метров и более. Для изучения путей миграции летучих мышей метят кольцами с номерами, которые надевают им на предплечье. Получается что-то типа браслета. Также у летучих мышей измеряют вес тела, предплечье, определяют пол и возраст. После всех «процедур» их выпускают в месте отлова поздним вечером.

За время работы в Клязьминско-Лухском заказнике специалисты сумели отловить восемь видов летучих мышей. Это 60 процентов от всей фауны рукокрылых региона.

Благодаря тому, что в сети чаще всего попадался молодняк, специалисты смогли поймать редкие виды, в частности, рыжую вечерницу. Эта летучая мышь, если и попадается в ловушку, то только случайно, оказавшись низко к земле. Название свое она получила за то, что на охоту вылетает засветло. Она питается крупными жуками.

Рыжая вечерница. Фото Виктора Степанова.

Также удалось поймать три вида ночницы: прудовая, водяная и ночница Брандта. Больше всего в сетях оказались прудовых ночниц. Кстати, этот вид занесен в Красную книгу области, поскольку эти летучие мыши живут чаще всего в постройках человека, а значит легко могут быть уничтожены. Прудовая ночница отчаянно борется за свою свободу, громко пищит и пытается укусить.

В дирекции особо охраняемых природных территорий рассказывают, что чаще всего в области встречается лесной нетопырь. В Юрьев-Польском районе удалось поймать одного взрослого самца и семь взрослых самок. Этот вид рукокрылых летает хоть и быстро, но невысоко. Также около населенных пунктов, в чердаках и трещинах, можно встретить двуцветного кожана.

Бурыш Ушан. Фото Виктора Степанова.

Еще одна любопытная особь — бурый ушан, в состоянии покоя он сворачивается «баранкой», а свою добычу ест на специальных «кормовых столиках», на которых остаются кучки из крыльев бабочек и других насекомых.

Одна из интересных находок стала поимка северного кожанка. До сих пор он отмечался только в Ковровском районе. Впрочем, исследователи говорят, что если поиски будут продолжены, то не исключено, что в сети могут попасться и более редкие виды, например, гигантская вечерница.

КСТАТИ

Малоизвестные факты о летучих мышах

В 600 году до н.э. греческий баснописец Эзоп написал басню про летучую мышь, которая заняла деньги, чтобы начать бизнес. По сюжету, бизнес прогорел, и она была вынуждена прятаться в дневное время, чтобы избежать встречи с теми, кому должна деньги. Именно поэтому, согласно басне, летучие мыши появляются только ночью.

Летучие мыши, которые питаются лягушками, могут отличить ядовитых от неядовитых, прислушиваясь к звукам, издаваемым самцом лягушки.

Ученые считают, что летучие мыши впервые появились 65-100 миллионов лет назад, в то же время, что и динозавры. Самые ранние из известных крыланов обитали тридцать пять миллионов лет назад. Многие ученые считают, что крыланы могут быть более тесно связаны с приматами (включая человека), чем обычные летучие мыши.

Ученые использовали антикоагулянт из слюны вампировых летучих мышей для лечения людей, перенесших инсульт, и сердечных больных.

Вопреки распространенному мнению, летучие мыши не слепы. Многие из них могут видеть довольно хорошо, а некоторые виды могут даже различить ультрафиолетовый свет.

Примерно 70% летучих мышей питаются насекомыми. Средняя летучая мышь может съесть более 600 жучков в час - это подобно тому, если бы обычный человек съел около двадцати пицц за ночь.

Пульс ночницы настолько слабый в покое, что достигает 18 ударов в минуту. Во время активности ее пульс составляет 880 ударов в минуту.