Во Владимире обманутых дольщиков может стать больше?

ЖК «Вишня–парк» на улице Мира пока остается в списке проблемных объектов. Фото с сайта ДОМ.РФ

Как обещают чиновники, проблема с обманутыми дольщиками в регионе решится в ближайшее время. По официальным данным из администрации 33 региона, впервые во Владимирской области обманутые дольщики получат компенсации с помощью Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Использовать этот способ для восстановления прав дольщиков планировали еще для владельцев квартир дома с «лишними» этажами в Коммунаре, но не сложилось: решили просто перенести границы охранных зон и узаконить построенные без разрешения этажи. Пока этого так и не произошло.

Зато новый для региона механизм восстановления нарушенных прав дольщиков используют жители Петушинского района, которые приобрели жилье в проблемном доме в Покрове на улице Пролетарской и ждали сдачи дома с 2016 года. Благодаря этому, отмечают чиновники, в ближайшее время уйдет один объект из списка 8 проблемных многоквартирных домов, остаются еще 7 во Владимире. Как отметил врио главы региона Александр Авдеев, он поставил задачу решить проблемы дольщиков в ближайшие сроки.

Строить, жить и радоваться

Казалось бы, оптимизм чиновников имеет некоторые основания. По данным статистики, объем строительных работ в регионе в августе составил более 6 миллиардов рублей, 124,7% к уровню августа прошлого года.

Также за восемь месяцев этого года в области организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено 4688 квартир общей площадью 520,5 тысяч квадратных метров (127,6% к аналогичному сроку прошлого года). В марте в регионе строились почти в четыре раза активнее, чем в минувшем году. При этом в 13 городских округах и муниципальных районах области объемы построенного жилья превысили уровень января-августа прошлого года. Среди них Ковров (174,5%), Петушинский (в 3,5 раза), Ковровский (в 2,3 раза), Киржачский (в 2 раза), Суздальский (166,7%), Собинский (159,8%), Александровский (152,1%), Судогодский (142,7%) и другие районы. Повод для радости? Возможно. Но сами владимирцы не так оптимистичны. И у них есть основания.

А как на самом деле?

Сейчас во Владимире в списке проблемных объектов долевого строительства по данным сайта дом.рф числятся два дома в микрорайоне Веризино на улице Веризинской, два здания в Юрьевце – на улице Всясвятской и Школьном проезде, дом на улице Центральной, дом на улице Музейной и дом на улице Мира. Восстановить их права планируют до 2023 года.

Но многие владимирские дольщики уверены, что могут пополнить ряды обманутых. Покупатели квартир в новостройке на улице Нижняя Дуброва неподалеку от дома №41 два года ждут своего дома, срок сдачи которого переносили несколько раз. Последний раз сдать жилье обещали в конце августа, но этого так и не произошло. Хотя в реестр проблемных объектов дом пока не попал, 136 семей дольщиков всерьез опасаются стать обманутыми. В октябре в департаменте архитектуры и строительства под председательством директора департамента Ивана Щербакова состоялось совещание по вопросу завершения строительства многострадального третьего корпуса многоквартирного жилого дома со встроенным амбулаторно-поликлиническим учреждением.

По словам застройщика, объект будет введен в эксплуатацию в конце ноября текущего года, степень готовности объекта составляет 94%, сейчас ведется работа по подключению дома к инженерным коммуникациям, начинается благоустройство территории. В итоге в департаменте решили организовать регулярные выездные совещания на объект совместно с представителями надзорных органов и участников долевого строительства, чтобы контролировать ход строительства объекта и своевременной передачи объекта участникам долевого строительства.

Сроки сдачи ЖК "Вишня-парк" с 2019 года тоже переносили несколько раз. Фото с сайта ДОМ.РФ

Интересная ситуация складывается и с ЖК «Вишня–парк» на улице Мира, который пока остается в списке проблемных объектов и сроки сдачи которого с 2019 года тоже переносили несколько раз. По данным на сайте дом.рф застройщик «СК-Транш» привлек инвестора и восстановить права дольщиков планируется до 31 декабря этого года, однако дольщики сомневаются в успехе этого предприятия, тем более, что по данным жителей в доме появится дополнительный пятый этаж, которого изначально в разрешении не было.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирских застройщиков продолжают штрафовать и предупреждать

«КП» уже писала, что владимирских застройщиков в этом году оштрафовали на миллион с лишним рублей. Нарушения нашли практически у каждого. И ситуация не улучшается. В сентябре прошли еще две внеплановые проверки. Так, у ООО «ИнтерСтрой Плюс» изучали документы соответствия деятельности требованиям нормативных правовых актов. Проверяющих интересовал дом, расположенный по адресу: улица Верхняя Дуброва, 32-в. Также изучались документы компании ООО «СитиСтрой» по дому, расположенному на улице Никитской. Застройщикам выдали акты об устранении нарушений.

Также в сентябре административное производство возбудили в отношении трех застройщиков. ООО ИСК «Строй-Капитал» оштрафовали в общей сложности на 150 тысяч рублей, ООО Специализированный застройщик «Керамист» и ООО «ИнтерСтройВладимир» отделались предупреждением.