Владимирских застройщиков оштрафовали на миллион с лишним рублей

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По данным областной администрации летом во Владимирской области в едином реестре проблемных объектов были зарегистрированы 8 многоквартирных домов. Количество обманутых дольщиков составляет 385 человек, а восстановить их права планируется в ближайшие два года. Но это только официально признанные обманутые дольщики. Не исключено, что их может стать больше.

Не так давно областной департамент архитектуры и строительства проверил восемь областных застройщиков. Проверки показали – нарушения есть почти у всех.

Так ООО «Владавторесурс» после проверки документов по строительству многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 100 мест, встроенно-пристроенной автостоянкой закрытого типа (2 этап), расположенного на проспекте Строителей, 9, был оштрафован на сорок тысяч за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Такой же штраф за аналогичные нарушения заплатил «Монострой», строящий два многоквартирных дома на улице ГорькогоНарушения обнаружили и у ООО «Град», строящего дома в Муроме, и у ООО «Вереск», участвующего в застройке улицы Горького. Впрочем, последняя компания обошлась без штрафа – она после получения предписания вовремя устранила все нарушения. А вот муромский застройщик заплатил пятнадцать тысяч рублей. Зато ООО «Импэкс», возводящий дом на улице Всесвятской в Юрьевце, оштрафован уже на 350 тысяч рублей: он вовремя не предоставил документы по долевому строительству и не выполнил в срок предписание контролирующего органа. Впрочем, рекорд поставила компания «Строймонтаж-21», строящая дом на улице Сакко и Ванцетти – по трем административным статьям ее оштрафовали в общей сложности аж на 610 тысяч рублей (за невыполнение предписаний в срок, неоднократное нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства и другие нарушения требования законодательства).

Штраф грозит и ООО «ИнтерСтройВладимир», возводящему четыре дома на улице Нижняя Дуброва. Ее нарушения – не размещение в единой информационной системе жилищного строительства застройщиком обновлений по ходу строительства объекта. Кстати, сроки сдачи очередного корпуса переносили несколько раз, но департамент архитектуры и строительства пока не стал готовить документы на присвоение жилому дому статуса проблемного – для этого еще недостаточно оснований. Законом предусмотрены четкие критерии проблемного объекта: нарушены сроки завершения строительства более, чем на 6 месяцев, нарушены сроки передачи объекта долевого строительства гражданам более чем на 6 месяцев, и в отношении застройщика введена процедура банкротства. В этом случае информации о банкротстве застройщика пока нет. При этом чиновники отмечают, что задержки связаны в том числе с подорожанием строительных материалов, но сами дольщики боятся, что подрядчик подаст на банкротство и тогда сроки сдачи дома перенесутся на неопределенное время.

Впрочем, есть во Владимирской области и застройщики, к которым у чиновников нет претензий. Так у «СК Континент Владимир», строящего многоэтажку на улице Нижняя Дуброва, 51, нарушений законодательства о долевом строительстве не выявлено.