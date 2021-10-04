Во владимирские школы пока Росгвардию «не пустят»

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В свете последних событий, когда произошли нападения с жертвами на школу в Казани и вуз в Перми, многие заговорили об усилении школьной охраны. В Общественной палате России даже прозвучала идея посадить на входах в учебные заведения профессиональных росгвардейцев. Владимир тоже отчитался о высоком уровне школьной охраны. Однако оказалось, что в нашем регионе не все считают правильным такие усиления.

Тревожные кнопки

На днях мэрия Владимира сообщила, что за последние три года потратила на школьную и детсадовскую охрану более 110 миллионов рублей. Речь идет не только о нанятых частных охранниках, но и об установленных турникетах, видеонаблюдении, металлодетекторах и современных противопожарных комплексах «Стрелец — Мониторинг» и многом другом.

Среди прочего прозвучало, что владимирские школы охраняют «комбинированным образом» сотрудники частных охранных организаций и представители Росгвардии. Но на деле это не совсем так.

- Росгвардейцы работают именно в формате тревожной кнопки, когда выезд производится по сигналу, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович. - Но на входе стоят сотрудники охранных предприятий или собственная охрана школ.

При этом в мэрии заметили, что тревожные кнопки есть во всех без исключения школах — если их не будет, учебное заведение просто не пройдет приемку. А вот «живых» росгвардейцев с оружием в областном центре пока на школьные ворота сажать не собираются.

- Мы знаем об этой идее, но просто так военизированное формирование сидеть там не будет — для этого они должны получить приказ, а для приказа необходимы правовые основания. Другая сторона медали — это оплата. Нужно все хорошо взвесить, но ради безопасности детей чего только не сделаешь. Однако пока все это лишь дискуссия, - уточнил Карпилович.

Наши источники в самой Росгвардии также пока скептически отнеслись к идее посадить вооруженных до зубов людей в школы.

- Одно дело, когда там сидит бабушка на входе, и совсем другое — когда присутствует вооруженный боец. Это не так просто как кажется, и стоит значительно дороже, - отметил собеседник в погонах.

Так что пока в учебных заведениях Владимира дети точно не увидят людей с нашивками Росгвардии.

Идеальный охранник

Но оказалось, что далеко не все сокрушаются по поводу того, что росгвардейцев в учебных заведениях не будет. Например, председатель общественной палаты Владимира, кандидат педагогических наук Федор Лавров полагает, что вооруженные люди на входе — это не панацея от сумасшедших индивидов.

- Росгвардия эту проблему не решит — ведь школа не тюрьма. Начинать нужно с родителей, семьи — чтобы не было эксцессов, которые доводят людей до такого состояния. Необходимо, чтобы в школах работало не по одному психологу, а был штат заинтересованных людей, которые получали бы за это деньги. Ведь в Советском Союзе в школу шли с радостью, и ничего подобного не происходило, потому что была какая-то идеология, а теперь этого нет, - говорит Федор Лавров. - Между тем, бабушка на входе может отлично знать своих детей — кто чем живет, чем дышит.

Согласна с коллегой и уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская.

- У школьных психологов не должно быть формального отношения к детям, с которыми нужно работать в первую очередь. Тем не менее, если речь идет о школах и вузах, силы Росгвардии будут чрезмерны. Я полагаю, что нахождение с оружием в учебных заведениях — это излишняя мера, которая тоже несет опасность, - полагает Раснянская.

Детский омбудсмен считает, что охрана в наших школах вообще не должна иметь огнестрельного оружия — максимум, травматическое.

- Кроме того, согласно статистике, нападавшими выступают люди 17-18, максимум 20 лет. Только они получили возможность приобрести огнестрельное оружие, они его покупают и пускают в ход. Может быть, следует сделать вывод, что лучше выдавать разрешение на покупку огнестрельного оружия более взрослым людям? - полагает уполномоченный по правам ребенка.

По словам Юлии Раснянской, в первую очередь, мы должны учить детей, преподавателей и персонал учебных заведений обороняться, подобно тому, как пожарные учат действовать во время возгорания. Однако, опять же, одной силой тут ничего не решить.

- Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы дети привыкали видеть вооруженных людей в школе и считали это нормой, - полагает омбудсмен, оговорившись, что «бабушка с кнопкой» тоже ничего не сделает, хотя обходится явно дешевле Росгвардии.

В итоге, получается, что идеальный школьный охранник — это человек, обладающий навыками обороны, но в то же время психолог, способный быть с детьми на «ты». Чаще всего такими людьми являются инспекторы по делам несовершеннолетних полиции, которые, к тому же, денег за работу не берут. Но и полицейского к каждой школе пока не приставишь.