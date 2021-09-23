Возвращение экс-вице-губернатора Романа Годунина в «белый дом» обойдется бюджету в миллион рублей

Адвокат Максим Дьячков. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Все ожидали, что 22 сентября суд поставит точку в вопросе, будет ли восстановлен в должности с выплатой соответствующих компенсаций уволенный вице-губернатор Роман Годунин. Однако дело снова перенесли до 24 сентября.

Цена вопроса

На заседание 22 сентября явились все те, кто присутствовал ранее, за исключением директора областного департамента безопасности Вадима Горожанинова. На этот раз ведомство, выступающее в деле в качестве третьего лица, представлял заместитель директора Владимир Канашов. Что до самого Годунина, то он в очередной раз заседание проигнорировал.

Его адвокат Максим Дьячков выступил первым и заявил массу ходатайств. Во-первых, он принес документы по расчету среднего заработка своего подзащитного за время вынужденного прогула, которые суд затребовал в прошлый раз.

- По нашему мнению, в случае признания увольнения Романа Годунина незаконным, и восстановления его на работе в той же должности, с ответчика подлежит взысканию в период с 9 июля по 22 сентября 2021 года сумма в размере 633 тысячи 419 рублей 48 копеек. Расчет произведен с учетом того, что с 1 августа размер денежного вознаграждения был проиндексирован, - заявил Дьячков.

Представители администрации Владимирской области тоже принесли такую же справку и согласились, что сумма совпадает с их расчетом «один в один».

Кроме того, Максим Дьячков поддержал ранее заявленные требования, среди которых, кроме восстановления на работе и компенсации за прогул, числится возмещение морального вреда в сумме 500 тысяч рублей. Несложно подсчитать, что в случае восстановления Романа Годунина в должности, бюджет региона «похудеет» более чем на 1 миллион 133 тысячи рублей. Такова цена возвращения вице-губернатора в свое кресло.

Спор о чести

Также адвокат уточнил сведения о спорных банковских счетах. Оказывается, счета все же были, но якобы совсем не те, за которые уволили Годунина, и операций с ними не проводилось, да и денег на них оказалось – кот наплакал – меньше чем по сто рублей на каждом.

Судья Наталья Авдеева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Это доказывает тот факт, что коррупционного нарушения здесь не было, - резюмировал Дьячков.

Наконец, вспомнил адвокат и претензии департамента безопасности с прошлого заседания по поводу якобы полученного Годуниным дохода от «Мерседес Бенц Владимир». По сведениям защитника, налоговым агентом тогда выступала сама фирма, и Годунину лишь сейчас пришел налог на эту сумму, да и вообще к делу это все отношения не имеет.

Однако Владимир Канашов парировал, заявив, что это, напротив, многое доказывает. Как и некий другой сомнительный банковский счет, который Годунин якобы закрывал уже после подачи декларации.

- Все это доказательства того, что Роман Годунин умышленно предоставил неполные сведения о доходах, - уточнил Канашов.

Дьячков заметил, что в присутствии журналистов не желает обсуждать эту ситуацию, так как эти сведения каким-то образом «порочат честь и достоинство Романа Годунина».

В остальном стороны остались стоять каждая на своем – истцы требовали восстановить Годунина в должности, так как неполную декларацию нельзя назвать подложной, а администрация региона настаивала на обратном.

В итоге суд принятие решения снова отложил. На этот раз по просьбе прокурора Денисовой, попросившей время на ознакомление с материалами, предоставленными адвокатом. В итоге заседание было отложено до 24 сентября.

Подробнее о гражданском деле по иску Романа Годунина к администрации Владимирской области читайте здесь.