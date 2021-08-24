Экс-вице-губернатора Романа Годунина уволили за 25 тысяч рублей и здание в центре города

Роман Годунин.

Сам Роман Годунин на первое заседание (которое состоялось 24 августа) по собственному иску не явился по неизвестным причинам, однако его защитники устроили жаркие дебаты с представителями администрации Владимирской области, выступающими в качестве ответчиков.

Неустойка в полмиллиона

Напомним — в начале минувшего июля заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин был уволен из «белого дома». Многие решили, что это связано с уголовным делом о картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда, которое возбудили на Годунина незадолго до этого. Однако формулировка от областной администрации оказалась иной: заместитель главы региона по официальным сведениям «погорел» на декларации о доходах за 2019 год, которую подавал при вступлении в должность 1 апреля 2020 года. Якобы там он не указал некие банковские счета и другие доходы.

Судья Наталья Авдеева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Но Роман Годунин с этим обвинением был не согласен и подал исковое заявление на администрацию региона, потребовав восстановить его в должности, а также взыскать с обладминистрации «неустойку» за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей — эта цифра была озвучена в ходе судебного заседания 24 августа.

Представители администрации Владимирской области. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Представители администрации протестовали против присутствия прессы — якобы будут озвучены некие персональные данные, в том числе истца. Однако адвокаты Годунина передали, что их подзащитный ничего против журналистов не имеет, так что корреспондентов из зала удалять не стали.

Дом на Большой Нижегородской

Возможно, чиновники из «белого дома» под персональными данными понимали те самые доходы, за которые уволили Годунина. Их суд озвучил во время заседания. Оказалось, речь идет о 25 137 рублях 36 копейках, полученных Годуниным в виде дохода от владимирской фирмы ООО «Городская сеть» в 2019 году, а также о трех счетах в известных банках, которые, впрочем, экс-вице-губернатор закрыл еще в 2020 году после заступления в должность. Помимо прочего, обладминистрация, со ссылкой на данные Росреестра, «нашла» у Годунина нежилое здание на улице Большая Нижегородская размером в 713 квадратных метров, которое вышло из его собственности в феврале 2019 года. По мнению ответчиков, Роман Годунин не указал доход от его продажи, или не вписал сведения, что расстался с этим зданием безвозмездно.

Адвокаты Романа Годунина. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Защитник Годунина Максим Дьячков отверг эти обвинения.

- Мы не согласны с этим обвинением и с тем, что справка о доходах является подложным документом. Интересно послушать мнение представителей администрации на эту тему. По вашему мнению, указание неполных сведений является подложным? Во-вторых, отсутствие этих сведений никоим образом не влияло на возможность исполнения Романом Сергеевичем Годуниным своих должностных обязанностей, - заявил Дьячков, и с ходу опроверг постулат о том, что Годунин продавал кому-то это здание.

По словам адвоката, этот дом всего лишь разделили на три части, и его подзащитный указывал сей факт в каком-то другом разделе декларации, на который почему-то не обратили внимания. Что касается остальных сведений, то их Годунин не указал якобы из-за сбоя в программном обеспечении — декларация заполняется в электронной форме. По крайней мере, так следует из его пояснений, данных департаменту безопасности Владимирской области.

Третье лицо

Представитель администрации Владимирской области Ольга Морозова парировала, заявив, что понятие подложности документа в трудовом кодексе не указано, а факт того, что Роман Годунин не указал обязательные для предоставления сведения — сам по себе является основанием для расторжения с ним трудового договора, что и было сделано.

Еще один интересный факт — по словам представителей обладминистрации, та самая служебная проверка еще не закончилась, хотя частично ее материалы они уже предоставили — но лишь те, что доказывают виновность истца.

- При проверке достоверности сведений, указанных в справке о доходах, департамент безопасности Владимирской области провел анализ документов, и подготовил письменную информацию на имя губернатора. Этого было достаточно, чтобы начать служебную проверку за 2019-2020 годы, - объяснила Ольга Морозова. По ее словам, в ходе проверки запрашивалась информация из налоговой службы и Росреестра, которые и подтвердили, что часть доходов вице-губернатор действительно не указал, что и послужило причиной увольнения.

прокурор Татьяна Щеголева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе жаркого спора представители администрации Владимирской области призвали суд допросить в качестве свидетеля директора департамента безопасности Вадима Горожанинова, который тоже явился на заседание. Адвокаты Годунина сперва возражали, но после того, как обнаружилось, что представители администрации не могут ответить на некоторые вопросы о ходе проверки, согласились. Между тем, прокурор Татьяна Щеголева ходатайствовала, чтобы Горожанинов был вызван в суд не свидетелем, а в качестве третьего лица от имени своего ведомства. Суд в итоге согласился с мнением прокурора.

Заседание было отложено на 2 сентября — к этому времени администрация должна принести все материалы проверки по Годунину, а в случае ее завершения — заключение. Также осенью заслушают Вадима Горожанинова, который пока от комментариев воздержался.

Так что не исключено, что решение о восстановлении или не восстановлении бывшего вице-губернатора в должности может быть решен уже на следующем заседании.