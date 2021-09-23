Во Владимире 14 дворов ожидает «осеннее» благоустройство

Этот двор на улице Чапаева уже благоустроили. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Изначально в планах на 2021 год в рамках программы по формированию комфортной городской среды планировалось отремонтировать только 24 двора. На эти цели власти Владимира рассчитывали потратить 29,3 миллиона рублей. Тем не менее, подрядчикам удалось сэкономить, и в дополнение отремонтировать еще семь дворовых территорий.

Таким образом, к осени в областном центре благоустройство состоялось в домах по 32 адресам, разбросанным по всему Владимиру.

Однако накануне из мэрии пришла приятная новость — оказывается, градоначальники смогли изыскать еще 25 миллионов рублей, которые планируют направить тоже на благоустройство дворов.

Как рассказал начальник управления ЖКХ Алексей Шумник, дворы, которым повезло попасть в «осеннюю кампанию» по благоустройству, отбирали предметно.

- Заявки на участие в программе проверяли с выездом на место с участием депутатов горсовета, общественных активистов и специалистов в сфере благоустройства, - сообщил Шумник.

Всего было отобрано 15 территорий — ровно на столько хватит 25 миллионов рублей. Соответствующие дизайн-проекты и сметы на эти работы уже составлены. Благоустройство состоится по следующим адресам:

- ул. Грибоедова, 3;

- ул. Лермонтова, 38;

- ул. Жуковского, 8-а;

- ул. Михалькова, 5;

- ул. Балакирева, 53;

- ул. Верхняя Дуброва, 29;

- ул. Северная, 15-а;

- ул. Зеленая, 60 (мкр. Коммунар);

- ул. Добросельская, 185-а;

- ул. Лакина, 133;

- ул. Фатьянова, 27;

- ул. Безыменского, 10-а;

- ул. Северная, 45-а;

- ул. Каманина, 28,

- ул. Полины Осипенко, 9.

При этом, помимо замены дорожного полотна проездов и тротуаров, а также установки новых скамеек и урн, при благоустройстве «осенних» дворов решено было обратить особое внимание на организацию водоотведения из дворов, а также, по возможности, сделать ниже бордюры у подъездов и подходов, чтобы мамы с колясками и инвалиды-колясочники могли более комфортно передвигаться по территориям.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии обещают выбрать подрядчиков для проведения работ в течение сентября, а все работы провести не позднее конца октября.

КСТАТИ

На сегодняшний день работы по благоустройству дворов в рамках кампании 2021 года проведены по следующим адресам: ул. Михалькова, 5-а, ул. Чапаева, 5, ул. Диктора Левитана, 39, ул. Нижняя Дуброва, 26, ул. Верхняя Дуброва, 18-б и 41, ул. Балакирева, 43-в, ул. Лакина, 137, ул. Тракторная, 12, Октябрьский проспект, 44, ул. Горького, 38, ул. Кирова, 12, ул. Михайловская, 30, ул. Фейгина, 16, ул. Мира, 49, Судогодское шоссе, 1 и 3-а, ул Усти-на-Лабе, 4 и 4-а, ул. Лермонтова, 37, Северный проезд, 6, ул. Комиссарова, 9, ул. Юбилейная, 38 и 70, ул. Растопчина, 27 и 47, ул. Комиссарова 14, Перекопский военный городок, 4 и 5 (1 общий двор), ул. Разина, 12, ул. Сурикова, 15 и Перекопский городок, 1.

КОНКРЕТНО

Благоустройство дворов проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который предусматривает, что 3 процента стоимости работ оплачивают сами жильцы домов, дворы которых приводят в порядок. Таким образом, во Владимире в 2021 году на благоустройство было направлено 68 миллионов рублей в общей сложности, из которых около 2,2 миллионов рублей собрано с жителей. Сумма «взносов», по данным мэрии, варьируется от 10 до 124 тысяч рублей.