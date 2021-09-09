Суздальская райбольница и владимирская больница №2 возобновляют плановый прием пациентов

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владимирской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом, уже несколько недель в регионе нет роста числа заболевших, хотя, как подчеркивают специалисты, успокаиваться пока рано: ежедневно регистрируют 157-160 случаев заболевания коронавирусом, а для нашего региона это много.

- Темп роста заболеваемости во Владимирской области составляет 0,33, при этом по стране 0,25, - отмечает главный специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Дарья Никитина. – Показатель числа заболевших за неделю понизился на 5,5% и составляет 88 случаев на сто тысяч населения.

При этом болеть меньше стали все возрастные категории, кроме владимирцев 65 лет и старше. Как предполагают эксперты, это связано с завершением дачного сезона и возвращением из деревень в города пенсионеров. Если же брать абсолютные цифры, то среди владимирцев 65 лет и старше за неделю заболел 291 человек (24,4% от всех, подхвативших коронавирус), среди жителей 50-64 лет – 305 (25,5%), среди людей 30-49 лет – 422 (35,3%), среди молодежи 18-29 лет – 142 (11,9%).

Стабилизация ситуации позволила потихоньку закрывать инфекционные госпитали, куда помещали больных с коронавирусом. Сейчас из 1329 коек свободно 27%, но власти считают, что этого достаточно. И с 9 сентября Суздальская районная больница, на базе которой был открыт коронавирусный госпиталь, возвращается к плановому приему пациентов, а с 23 сентября избавится от инфекционного госпиталя и начнет принимать обычных больных и владимирская горбольница №2.

- Перепрофилирование идет очень осторожно и поэтапно, поскольку наблюдается рост ОРВИ, - отмечают в департаменте здравоохранения.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора с тревогой отмечают, что с начала августа в области все меньше тестируют на коронавирус, без которого невозможно точно оценить эпидситуацию. Не слишком радужная ситуация и с прививками. Сегодня во Владимирской области нужно привить 80% жителей – это более 874 тысяч человек, но привили пока только 34% от плана – 267 тысяч человек. При этом в регионе вакцин хватает – их поступило более 440 тысяч комплектов. Как отмечают власти, привиться можно любой из зарегистрированных вакцин, есть и «Спутник Лайт», и «Ковивак». Но при этом медики отмечают, что число желающих сделать прививку снизилось, люди уже не стоят в очередях. При этом сделать прививки можно и в выходные, и не обязательно в поликлинике: пункты вакцинации работают в ВлГУ, Гастромаркете на Студеной горе и бывшем «Z-клубе» в «Валентине»: там привились соответственно 800, 1000 и около 2500 владимирцев. Сейчас в субботу и воскресенье туда может прийти за вакциной один-два человека, а обслуживать пункт выходят трое медиков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимирской области началась эпидемия ОРВИ

Поторопиться с прививкой от коронавируса владимирцам рекомендуют еще и потому, что впереди эпидемии гриппа и ОРВИ. Уже сейчас в регионе регистрируют кроме коронавируса, вирусы парагриппа 1 и 2 типа, аденовирусы, риновирусы.

- Обычно после 10 сентября начинается регистрация подъема заболеваемости ОРВИ, и уже сегодня есть превышение эпидпорога, - отмечает Дарья Никитина. – В ноябре-декабре традиционно начинается эпидемия гриппа. Если одновременно заболеть и коронавирусом, и гриппом или ОРВИ, риски становятся значительно выше. В прошлом году в области успешно прошла кампания вакцинации от гриппа, ни одного случая заболевания им не было выявлено. Но иммунитет после прививки от гриппа формируется 2-4 недели, а между прививкой от коронавируса и прививкой от гриппа должен пройти месяц.