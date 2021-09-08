Сына главы департамента безопасности Вадима Горожанинова обвиняют в поступлении в вуз «по блату»

Вадим Горожанинов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Утром 8 сентября в анонимном телеграм-канале «Можем объяснить» появилось сообщение под заголовком «Государство оплатит учебу детей чиновников». В нем неизвестные авторы называют ряд фамилий чиновников и видных функционеров России, чьи дети, по их мнению, незаслуженно поступили в вузы. Среди этих ребят упоминается и «предполагаемый сын» директора департамента безопасности Владимирской области Вадима Горожанинова.

Единственный кандидат

Как утверждают авторы послания, молодой человек набрал в ходе сдачи ЕГЭ лишь 210 баллов из 300 возможных, но получил направление от областного департамента экономического развития для обучения в МГИМО по программе «административное и финансовое право». Стоимость данного обучения на сегодняшний день составляет 375 тысяч рублей в год, но новоиспеченный студент не заплатит ни копейки, так как в этом случае расходы берет на себя государство.

Имя Кирилла Горожанинова прямо в сообщении анонимных авторов не упоминалось, однако сам Кирилл опубликовал в своих соцсетях информацию о поступлении в МГИМО, и этот пост заметили уже региональные телеграм-ресурсы.

На наше обращение в администрацию Владимирской области чиновники предоставили официальный ответ от департамента экономического развития, который подтверждает, что речь идет именно о Кирилле Горожанинове.

В частности, в ответе департамента экономики говорится, что Кирилл получил направление для поступления в филиал МГИМО в 2021 году в стандартном порядке.

- Решение принято на законных основаниях, никаких преференций по сравнению с какими-либо другими абитуриентами ему предоставлено не было. В самом вузе молодой человек впоследствии успешно прошел жесткий конкурсный отбор на получение квоты на бесплатное обучение, - говорят в департаменте экономразвития региона.

Более того, полагают чиновники, никаких расходов регион не понесет, и даже напротив, получит преференции, ведь область получит «положительный эффект в виде привлечения в команду молодого квалифицированного специалиста». Дело в том, что Кирилл по данному направлению обязан потом три года отработать во властных структурах.

Также чиновники из департамента отметили, что возможность обратиться к областным властям по поводу получения такого же направления имеют все ребята Владимирской области, собирающиеся поступать в высшие учебные заведения.

- В этом году кроме Кирилла Горожанинова за получением целевого направления в МГИМО в департамент никто не обращался. По нашим данным, еще только одна выпускница из одного из муниципальных образований области в этом году воспользовалась квотой МГИМО, - заявили в ведомстве.

Далее чиновники в своем ответе признаются, что заинтересованы в приходе парня в департамент, так как характеризуется он только положительно, в школе был хорошистом с большинством отличных отметок, и даже свободно владеет двумя иностранными языками, а также спортсмен, имеющий опыт участия в чемпионате России и просто активный человек.

«Дети госслужащих – такие же дети»

Жители Владимирской области новость о поступлении сына видного чиновника в «непростой» вуз встретили в штыки. Тут же посыпались гневные комментарии. Многих возмутил тот факт, что рядовые старшеклассники из глубинки понятия не имеют о возможности поступить в престижный вуз страны совершенно бесплатно по квоте от областной власти.

Один из наших источников в администрации Владимирской области на правах анонимности прокомментировал ситуацию вокруг этой истории и объяснил, почему о такой возможности не сообщалось.

- Никаких нарушений в этом поступлении нет, все строго в рамках закона. По поводу прочих обвинений: Кирилл в этом году единственный абитуриент, который обратился в ДЭР. У него даже конкурентов не было, соревноваться за направление было не с кем. Практика целевых направлений существует десятки лет, это не нововведение какое-то, чтобы об этом объявлять. Так же могли обратиться за направлением другие жители области, поинтересоваться, какие вузы дают квоты, - заявил наш собеседник и добавил, что «дети госслужащих — такие же дети, и имеют равные права с другими жителями области и их детьми, так что у департамента экономики оснований для отказа не имелось».

Кстати, вместе с Кириллом в том же списке якобы «блатных» детей оказались дочь губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поступившая на биофак МГУ, дочь дальневосточного функционера «Единой России» Игоря Хрущева, также поступившая в МГИМО, дочь заместителя директора ингушского филиала «Газпром межрегионгаз» Ибрагима Имиева, ставшая студенткой МГУ, и дочь экс-зам главы МВД Абхазии Казбека Кишмахова, тоже прошедшая в МГУ. Все они по заявлениям телеграм-канала будут учиться за счет федерального бюджета.