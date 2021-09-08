Что жуют владимирцы: в области стали есть больше сладостей и меньше рыбы

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как изменился рацион жителей Владимирской области за последние пять лет? Ответ на этот вопрос знают во Владимирстате.

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, жители региона стали больше есть фруктов и ягод – в среднем человек теперь съедает их на 15,5% больше. Теперь на одного владимирца получается не 62,1 килограмма в год, а 71,7 кг.

Больше стали есть овощей и бахчевых – 101,7 килограмм в год вместо 92,1 кг пять лет назад, то есть на 10,4% больше. В среднем это 8,5 кило на человека (и картошка в их число не входит). Увы, выросло потребление сахара и кондитерских изделий – с 29,5 килограмм в год до 32,3, на 9,5% больше. В среднем каждый владимирец в месяц съедает 2,7 килограмма «сладкого белого врага». Также в рационе владимирцев прибавилось яиц (с 246 до 266 штук в год), мяса и мясопродуктов (с 95,9 до 98,5), молока и молочных продуктов (с 289,4 до 294,9).

А вот рыбы жители региона стали есть меньше – не 23,5 килограмма, а 19,7 килограмма в год. Это в среднем 1,6 килограмма в месяц по сравнению с 2,1 или 2 в 2014 и 2015 годах. Также меньше едят картошки – не 61,8 кг, как в 2015 году, а 57,5 килограмм. Причем тенденция к уменьшению роли картошки в нашем рационе наблюдается с 2012 года.

Да и хлеба владимирцы стали есть в меньших количествах (был 101 килограмм, стало 99,8 килограмма в год). Интересно, что в 2012 году каждый член владимирской семьи в среднем съедал в месяц 8,7 килограмма хлеба и хлебобулочных изделий. Потом количество мучных изделий в рационе стало снижаться и в 2015 году составило 8,4 кг в месяц, но затем снова выросло – до 8,6 кг в 2019 году. И вот опять снижение. Никак в 33 регионе не определятся, что же все-таки всему голова.

А вообще владимирцы стали есть больше жиров и белков. Снизили употребление углеводов, при этом ежедневный рацион наш стал калорийнее. Но система питания отличается у горожан и сельчан. Так в городе хлеба и картошки едят еще меньше, чем на селе – 7,8 и 4,6 килограмма в месяц против 8,3 и 4,8 в среднем по области. Зато больше едят фруктов и ягод, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц. У жителей сел и деревень другая ситуация: в их рационе заметно больше мучных изделий – 10,2 килограмма в месяц, картошки – 5,6 кг ежемесячно, овощей – 9 килограммов вместо 8,5, больше сладостей. Зато меньше фруктов и ягод (4,9 килограмма в месяц против 6,3 у горожан), рыбы и яиц. В целом в их рационе заметно больше углеводов и выше калорийность.

КОНКРЕТНО

За неделю во Владимирской области по данным Владимирстата подорожала сметана, творог, маргарин и колбаса, сыры, яйца, конфеты и печенье, картофель, помидоры и яблоки. Рост цен небольшой – от 0,2 до 1,6%, но это за семь дней. Обеды в столовой тоже стали дороже – примерно на 0,6%. Есть и хорошие новости: пусть и ненадолго, но дешевле стали лук, морковь, свежие огурцы, некоторые крупы и молоко – цена упала от 0,1 до 3%.