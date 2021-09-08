Как экономить на поездках в общественном транспорте Владимира

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Общественный транспорт - самый доступный способ передвижения по городу. Во Владимире, например, поездка на городском автобусе или троллейбусе стоит всего 24 рубля. А ведь она может быть еще дешевле, в зависимости от способа оплаты, а также категорий пассажиров. Мы собрали несколько простых способов снизить стоимость проезда.

Расплачиваться транспортными картами

На транспортные карты жители Владимира перешли в 2019 году и этот способ оплаты быстро завоевал популярность среди пассажиров. Во-первых, это удобно - не нужно готовить деньги за проезд, возиться с наличными и сдачей. Во-вторых, карта позволяет выбрать оптимальный вариант оплаты проезда. На нее можно «закинуть» сумму, равную цене проездного и ездить на автобусах и троллейбусах без ограничений. А можно использовать карту, как «электронный» кошелек для разовых поездок. Если знать количество поездок, которые нужно совершить, можно подобрать наиболее подходящий и менее затратный тариф.

Оформлять льготные проездные

О своих правах на льготный проезд лучше всего осведомлены пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. А ведь есть и другие категории пассажиров, которые тоже вправе пользоваться льготами, например, учащиеся школ и вузов. Во Владимире существует серия электронных проездных билетов для граждан, имеющих право на льготы при оплате проезда: пенсионеров, ветеранов, людей с ограниченными возможностями, школьников и студентов. Эти проездные имеют заранее определенную стоимость, которая должна быть полностью оплачена при записи на льготную транспортную карту. Льготные проездные значительно дешевле обычных, действуют в течение месяца и могут стать хорошей экономией для семейного бюджета.

Пользоваться скидками

Сэкономить на проезде в городских автобусах и троллейбусах поможет не только грамотный выбор тарифа транспортной карты и льготные проездные. Иногда поездки можно оплачивать со скидками. Так с 1 сентября до 31 декабря 2021 года для держателей карт «Мир» любого банка проезд в общественном транспорте Владимира и области стоит на 4 рубля дешевле. Скидка доступна на территории всего региона в автобусах, троллейбусах и маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы проехать по сниженной стоимости, достаточно приложить карту национальной платежной системы «Мир» к валидатору. Сумма поездки списывается со счета сразу с учетом скидки 4 рубля - 20 рублей вместо 24.

Строить маршруты

Чем больше пересадок, тем дороже выходит общая стоимость проезда на общественном транспорте. Отсюда вывод - количество пересадок нужно минимизировать. Сделать это можно, заранее спланировав свой маршрут в интернете или с помощью специального сервиса bus33.su. С его помощью движение городского транспорта во Владимире видно в режиме реального времени, там же есть возможность выбрать нужный маршрут, время прибытия на нужную остановку и просмотр пробок. Будет еще удобнее, если скачать приложение для смартфонов и пользоваться сервисом в пути. Этот вариант подойдет как для жителей города, так и для туристов.