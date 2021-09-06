К проекту «Пушкинская карта» во Владимирской области присоединились 11 учреждений культуры

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Во Владимирской области стартовал проект «Пушкинская карта». И на первом этапе в нем согласились участвовать 11 учреждений культуры 33 региона.

Посещаемость среди молодежи повысится

В основном, это главные областные музеи, театры, филармония, ОДК, ЦКМ. Но попал в этот список и один частный музей – музей ложки.

- Как только на федеральном уровне было заявлено о проекте, я сразу поняла, что надо включить в список от нас хотя бы одного частного представителя культурной сферы, - рассказала директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. – И в итоге, выбор пал на музей ложки. Все-таки это у нас из частных музеев один из самых посещаемых.

Выбор оправдан еще по одной причине – создательница музея Татьяна Пикунова по основной профессии педагог. И по ее словам, она знает, что молодежь в музеи идет неохотно. Кто-то ленится, а у кого-то и доходов не хватает.

- У нас на одном из курсов при опросе выяснилось, что 98 процентов студентов владимирские музеи и учреждения культуры не посещали вообще! Поэтому когда стали говорить о «Пушкинской карте», я поняла, что это уникальная возможность при минимуме затрат по максимуму изучить культурное наследие нашей области.

Вторят Татьяне Пикуновой и руководители государственных учреждений культуры. Так, директор владимирского центра ИЗО Андрей Александров уверен, что проекта «Пушкинская карта» выигрывают все: учреждения культуры, молодежь. У первых повысится посещаемость, у вторых появится шанс бесплатно посетить многие места, которые раньше они вряд ли бы посетили. А директор ОДКиИ Владимир Крючков отметил, что теперь легче будет организовывать групповые занятия для детей. Наконец, в муромском историко-художественном музее сказали, что данный проект дал точок для многих учреждений культуры развивать онлайн-услуги – продажу билетов, к примеру.

80 событий до конца года

Что такое «Пушкинская карта», сказано было не раз. Вот и мы писали об этом. Однако не грех и повториться.

Итак, Пушкинская карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать различные культурные мероприятия, проходящие на территории России. Представляет собой она электронную карту, на которую государство кладет в этом году 3000 рублей, а с 2022 года – 5000 рублей.

Оформить карту можно через портал Госуслуг. Средства на карту будут поступать каждый год, пока молодому человеку не исполнится 23 года. При этом важно помнить, что деньги в конце года сгорают, так что лучше их израсходовать все. Кстати, еще один важный момент – карта предоставляет возможность возврата средств, если вы заболели или не можете прийти по уважительной причине. Но надо предупредить об этом заранее. И тогда баланс карты через какое-то время будет восстановлен.

Подробная афиша событий размещена на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура». Еще раз напомним – мероприятия в рамках программы можно будет посетить не только в регионе проживания, но и по всей стране. Наши учреждения культуры уже сумели включить в афишу на портале Культура.рф около 80 событий. При этом со временем их станет больше.

Так, в городе Владимире по карте можно будет посмотреть такие спектакли, как «Преступление и наказание», «Идиот», «Собачье сердце» (от владимирского драмтеатра), «Белые ночи» (от областного театра кукол), увидеть выставки и посетить экскурсии в Палатах и Успенском соборе (от ВСМЗ), послушать музыку в Центре Классической музыки, филармонии и ОДКиИ.