Владимирские театры и филармония пустят подростков бесплатно по «Пушкинской карте»

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Уже с 1 сентября юные владимирцы (от 14 до 22 лет) получат возможность бесплатно посещать разные культурные мероприятия: концерты, выставки, спектакли. Это станет возможно благодаря программе «Пушкинская карта».

«Был бы выбор больше»

«Пушкинская карта» - это обычная карта «Мир», на которую государство ежегодно будет перечислять деньги. В этом году на нее положат три тысячи рублей, в следующем — сумма увеличится до пяти тысяч рублей.

На первоначальном этапе карта будет электронной, ее можно будет получить в приложении «Госуслуги.Культура», которое начнет действовать к концу лета. Появится ли пластиковая версия карты, пока непонятно.

Подать заявление можно будет на портале «Госуслуг» до конца лета. Такая функция скоро станет доступна пользователям.

К региону карта не привязана. Так что владимирцы смогут посещать выставки и театры и в Москве, и в Питере, и в Калининграде. Что, безусловно, плюс.

- Я считаю, что это хорошая инициатива, потому что такая карта дает возможность знакомится с выставками, концертами не только заочно, но и присутствовать на них лично. Пушкинская карта подкрепляет интерес подростков к жизни. Но было бы хорошо, если выбор мероприятий был больше. Тогда, например, появится шанс попасть на концерт своей любимой группы, - считает студентка из Владимира Арина Морева.

Классика вечна

В театре кукол можно будет посмотреть спектакль Белые ночи. Фото тетра кукол

В театре кукол можно будет посмотреть спектакль Белые ночи. Фото тетра кукол

На данный момент в программе участвуют 800 культурных учреждений со всей страны. Но после запуска проекта их число будет расти. Участвовать могут не только государственные учреждения, но и частные. Весь репертуар, одобренный организаторами, вскоре будет представлен на сайте Культура.рф.

Что касается владимирских учреждений культуры, то пока к проекту присоединились театр драмы, театр кукол и областная филармония. В ближайшее время присоединятся другие крупные учреждения, например, ВСМЗ, Центр ИЗО и другие.

В театре драмы в сентябре «Пушкинской картой» можно будет оплатить больше десяти спектаклей, поставленных по произведениям классиков — Достоевского, Островского, Чехова, постановка о жизни Айседоры Дункан и другие.

Театр кукол предложит молодежи посмотреть спектакль «Матренин двор» по Солженицыну и «Белые ночи» по повести Достоевского.

В сентябре также можно будет посетить три концерта в филармонии.

8 сентября в 18.30 — музыкальный салон «Любви все возрасты покорны». В программе прозвучат стихи, а также популярные арии из опер, романсы и песни, написанные на стихи Пушкина, в исполнении солистов филармонии. Исполнители: Владимирский русский оркестр. Цена билета: 300 рублей.

15 сентября в 18.30 - «Классические миниатюры». В концертной программе прозвучат фрагменты самых известных классических произведений Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, Шопена, Шуберта, Рахманинова и многих других прославленных авторов. Исполнители: Камерный струнный оркестр. Цена билета: 250 рублей.

23 сентября в 18.30 - «Россия в песнях и танцах». В основе концертной программы лежат певческие и танцевальные традиции Русского народа, южной, северной, средней полосы России, а также Владимирского края. Исполнители: государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь». Цена билета: 400-600 рублей.