Сбежавшего из владимирского суда вора в законе Левана Абуладзе поймали в Испании

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Полицейские города Барселоны сообщили, что поймали у себя известного российского «вора в законе» Левана Абуладзе. Полицейские арестовали его, когда он пытался въехать в страну по поддельному украинскому паспорту.

Известный в криминальном мире как Леван Сухумский, 45-летний Абуладзе прославился тем, что 16 декабря 2020 года сбежал прямо из Октябрьского районного суда города Владимира, куда его привезли для продления сроков содержания под стражей.

Тогда Левана Абуладзе судебные приставы доставили в суд на заседание. Уже в суде адвокаты настояли на том, чтобы приставы сняли наручники с задержанного. А после этого Абуладзе попросился в туалет, где уже легко выбрался в окно и исчез в неизвестном направлении.

Ни в суде, ни в управлении судебных приставов тогда не стали комментировать произошедшее. Однако вскоре криминальный авторитет был объявлен в международный розыск.

Во Владимире Леван Сухумский провел достаточно много времени. Сначала он отбывал четырехлетний срок за наркотики и подделку документов в известном «Владимирском централе». А после того, как весной 2020 года его выпустили, на свободе он провел буквально несколько недель. В апреле его вновь задержали для дальнейшей пожизненной депортации за пределы России как нежелательное лицо. При этом в сентябре ФСБ завело на Абуладзе еще одно дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Именно в ходе его расследования Леван и сбежал.

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