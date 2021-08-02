Во Владимирской области появился памятник рукопожатию

Памятник рукопожатию. Фото предоставлено изданием "Горбатка.Ру".

Необычные памятники и арт-объекты всегда привлекают внимание местных жителей и туристов. Но, к сожалению, во Владимирской области их не так много, как хотелось бы. Поэтому появление нового памятника или скульптуры всегда вызывает живой интерес.

Так случилось и с новым памятником «Рукопожатие», который появился в Красной Горбатке. Памятный знак установили в честь дружбы поселка и района Соколиная Гора Восточного административного округа Москвы. «Рукопожатие» символически закрепляет дружеские отношения территорий-побратимов. Его можно увидеть рядом с обновленным парком и смотровой площадкой, с которой открывается вид на реку Колпь.

А сейчас давайте вспомним самые необычные памятники региона.

Памятник шоколаду в Покрове

Памятник шоколаду. Фото: "КП" Архив

«Вот бы мне такую шоколадку!»- говорят сладкоежки, увидев памятник Шоколадной Фее высотой 3 метра и весом 600 килограммов. Установили его в далеком 2009 году, это был первый в мире памятник шоколаду. Автором стал владимирский скульптор Илья Шанин. Говорят, что если потереть шоколадку в руках у феи, то любое желание сбудется.

Памятник огуречницы в Суздале

Памятник суздальской огуречнице. Фото предоставлено Николаевским посадом.

Древний город славится своими огурцами, поэтому скульптор Игорь Черноглазов сделал скульптуру – бабушку, продающую огурцы. По его словам, он старался создать легкий образ, без лишних деталей. Чтобы бабушка-огуречница стала «своей» для каждого. Увидеть ее можно на территории гостиничного комплекса «Николаевский Посад». Кстати, когда-то здесь жили купцы Шерышевы - представители знаменитой суздальской фамилии, занимавшиеся выращиванием и торговлей огурцами.

Памятник дворнику во Владимире

Памятник дворнику. Фото: Алексей СУХОВ

В сквере, на тихой улице Белоконской стоит бронзовый дворник, облокотившийся на метлу. Образ навеян произведениями Гоголя, Достоевского, Гиляровского. Высота памятника – около 2 метров и вес – 270 кг. Авторами скульптуры стали Пахомов и Торопов. Монумент должен напоминать владимирцам о поддержании порядка и чистоты в городе. А еще он стоит во дворе городского управления ЖКХ.

Памятник работающему студенту во Владимире

Памятник студенту. Фото: Алексей СУХОВ

Двухметровая бетонная фигура студента весом в одну тонну покрыта бронзовой краской. Владимирский скульптор Илья Колыбалов запечатлел студента несущим мешок цемента, из карманов торчат тетради, ручка, зачетка. Скульптура напоминает, что большинство молодых людей подрабатывают в свободное от учебы время. Памятник студенту располагается в промышленной зоне города Владимира, на улице Мещерская, 9-б.

Зая в Киржаче

Памятник зае в Киржаче. Фото: "КП" Архив

На склоне Селивановской горы обустроили смотровую площадку, в центре которой стоит бронзовая скульптура персонажа местной сказки по имени Зая. И это неспроста. Пойму реки Большой Киржач испокон веков местные жители называли «Пустошь Зайчушка». Она находится в низине, и весной ее постоянно заливает водой. Ранее здесь было много растительности, и, по рассказам старожилов, в этом месте всегда в изобилии водились зайцы. Местный предприниматель посвятил этому факту сказку «Зайчушка», которая стала девятой книгой из серии «Сказания о земле Киржачской». С книжной героини и списали образ скульптуры.

Памятник труду в Муроме

Памятник в поселке Вербовский. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В 1991 году на высоком берегу речки Вербовки была открыта декоративно-скульптурная композиция Леонида Берлина, посвященная участникам трудового фронта завода Вербовский, и женщинам, работавшим на Победу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Центральной фигурой композиции выделена женщина-мать, вскармливающая грудью ребенка. Она символизирует вечную жизнь на земле. Со своих рабочих мест на зрителей смотрят сварщик, инженер, научный работник, девочка с худосочной взъерошенной кошкой, а над всей этой прозой жизни — фигура космонавта в скафандре, символизирующая мечту, устремленность в будущее. Вся композиция размещена вокруг высокой металлической мачты удивительного корабля времени. Композиция имеет две поддержки из нержавеющей стали изогнутые, как парус, под напором ветра. Он как бы изогнулся, напрягся и начал движение вокруг оси, создавая ощущение быстротечности времени. Вообще этот памятник лучше один раз увидеть.

Лыковский шишак в Юрьев-Польском районе

Лыковский шишак. Фото предоставлено АВО.

Необычный арт-объект появился два года назад, благодаря конкурсу «Культурный след». Идею «Лыковского шишака» реализовал художник Константин Новиков, работающий в стиле паблик-арта. Для него было важно отобразить историю археологии, декоративно-прикладного искусства России. Так появилась идея пазла.