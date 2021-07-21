Олимпиада в Токио: представляем владимирских спортсменов, которые посетят крупнейший турнир четырехлетия

Фото предоставлено федерацией спортивной гимнастики

23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры, которые из-за коронавируса были отложены на год. В составе российской сборной выступают четверо владимирских спортсменов: представители спортивной гимнастики Александр Карцев, Артур Далалоян и Ангелина Мельникова, а также представительница художественной гимнастики Ангелина Шкатова.

«Эта девочка ковер сгрызет, но сделает, что нужно»

Ангелина Шкатова с мамой Фото: Из личного архива

Ангелина Шкатова пришла в художественную гимнастику в 4,5 года. Ее мама Лариса Владимировна признается, что не планировала отдавать дочку в большой спорт, но девочка выбрала свою судьбу сама.

- Ангелина в садике дружила с девочкой, которую отдали в гимнастику, и она тоже, глядя на нее, захотела. Но я была против спортивной гимнастики, считала ее травмоопасной. А вот художественная ассоциировалась у меня с красотой и грацией. Поэтому решили попробовать, - вспоминает мама спортсменки.

Одна из коллег Ларисы Владимировны оказалась родственницей тренера по художественной гимнастике. Ей и решили показать девочку. Так Ангелина попала под крыло своего первого наставника Анастасии Савватеевой.

Тренер Анастасия Савватеева и Ангелина Шкатова Фото: Из личного архива

- Если честно, я ее сначала брать не хотела. Она была самой маленькой и не подходила по возрасту. Но мама так просила, так уговаривала, что я сдалась. А теперь благодарна за это судьбе, - признается первый тренер девочки.

Ангелина была невысокой, худенькой и очень серьезной. Лишний раз не улыбалась. А вот тренироваться могла часами, из зала уходила последней, когда ее оттуда уже начинали «выгонять».

- Ей хорошо давались все предметы. Когда она только пришла, виртуозно крутила обруч, потом начала шикарно владеть мячом, булавами, лентой. Мы такие красивые номера ей ставили. Помню, что всегда тщательно подбирала музыку. Ангелина — очень экспрессивная, темповая, и какую-то лирику типа «Амурских волн» она бы не признала никогда, - вспоминает Анастасия Савватеева. - С ней было очень легко работать, она все ловила на лету и никогда не жаловалась. Тренер Светлана Кагарлицкая (звезда владимирской гимнастической школы – Авт.) говорила об Ангелине так: «Эта девочка ковер сгрызет, но сделает, что нужно!»

Ангелина Шкатова

Немалую роль в «рождении звезды» сыграла мама. Простая учительница воспитывала дочку одна, но всегда находила деньги, чтобы купить купальник для выступления, свозить на сборы. В гимнастическую школу приходилось ездить из Сновиц — на автобусе, с несколькими пересадками. Сначала два-три раза в неделю, а потом все шесть. Чтобы быть более мобильными, семье пришлось купить машину, а маме — выучиться на права. Уже на втором году занятий Ангелина завоевала свою первую серебряную медаль.

- Ангелина тренировалась без выходных и праздников. Максимум что мы могли - на неделю съездить на море, а потом опять начинались тренировки. При этом дочка успевала еще хорошо учиться в школе. В восьмом классе, когда ее взяли в молодежную сборную, пришлось учиться дистанционно, учителя присылали ей задания. Но все экзамены в 9-м и 11-м классах она сдала успешно, - говорит мама Ангелины.

В 2018 году она уехала в Питер и поступила в институт физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. И до ноября 2019 года Ангелина выступала в сборной в составе команды Санкт-Петербурга, выиграв все золото Универсиады и Кубок России.

- Сейчас дочка тренируется под руководством заслуженного тренера РФ Ирины Винер и приезжает домой очень редко. Мне кажется, в последний раз мы виделись года полтора назад, когда Ангелина приезжала менять паспорт. Конечно, я очень скучаю, но к долгой разлуке уже привыкла. Общаемся с ней по видеосвязи, стараемся часто созваниваться, - говорит Лариса Владимировна.

Для Ангелины Шкатовой — это первая Олимпиада, и она настроена на борьбу и победу. Ее выступление в групповых упражнениях можно будет увидеть ранним утром 8 августа.

Мама признается, прямой эфир смотреть не будет — слишком сильно переживает. Зато поддерживать сквозь расстояние собирается первый тренер девушки:

- Я в последнее время живу мыслями об Ангелине, болею ей. Это вся моя жизнь. Когда созваниваемся, повторяю ей: «Вспомни, что ты - Шкатова, наша владимирская кровь. Борись и никогда не сдавайся!»

«На гимнастику отдали так, походить годик»

Александр Карцев Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Александр Карцев родился и жил в Иваново, и в шесть лет родители повели его в спортивную секцию.

- У меня папа занимался многими видами спорта, в том числе футболом, хоккеем. Я тоже хотел на футбол, но меня туда в итоге не взяли, потому что не подходил по возрасту — мне было пять или шесть лет. Предложили походить на гимнастику — и меня туда отдали так, походить. Говорят: «Годик походите, а потом приходите на футбол» - но я пошел и втянулся, - рассказывал в интервью «Комсомолке» Александр.

А когда Саше исполнилось девять лет, его тренера уволили. Тогда семье мальчика предложили перебраться во Владимир. Сначала он занимался у одного тренера, а три года назад перешел «под крыло» Игоря Калабушкина.

На сегодняшний день в его копилке — серебряная медаль Кубка мира в Хорватии в 2019 году на перекладине и золотые медали, завоеванные на чемпионатах России. Александр является абсолютным чемпионом России 2020 и 2021 гг., чемпионом России в командном первенстве 2020 и 2021 гг., победителем Чемпионата России 2020 г. на брусьях.

Гимнаст признается, что тренироваться приходится много — по два раза в день во Владимире, а на сборах — трижды в сутки. Парень буквально живет и дышит спортом. Даже друзья у него все из спортивной сферы, а любимая девушка — гимнастка.

Александр грезил Олимпийскими играми, и его мечта сбылась — сейчас он готовится к выступлению в Токио. Говорит, что настрой боевой, и он готов побеждать.

- Александр находится в хорошей физической форме. Но пока не принято решение о том, где он будет выступать — в команде или только в личном многоборье. Конечно, выступление в команде увеличили бы шансы на медаль. Александр бы мог помочь ребятам, - говорит Виталий Иванчук, директор СШОР имени Н.Г.Толкачева.- Чтобы Александру выступить в финале многоборья, ему нужно попасть в двойку лучших, а соперники у него очень сильные — чемпион мира Никита Нагорный и чемпион Европы и мира Давид Белявский. Большие шансы отобраться у него на выступление на перекладине, главное, чтобы все упражнения выполнил идеально. Нужно дождаться квалификации, которая будет уже в эту субботу. Тогда многое станет ясно.

Два спортсмена — по двойному зачету

Ангелина Мельникова. Фото предоставлено федерацией спортивной гимнастики

Ангелина Мельникова и Артур Далалоян выступают за Владимирскую область параллельным зачетом. При этом они не являются воспитанниками владимирской школы.

- Мы наравне с другими регионами помогаем этим гимнастам в подготовке. У кого-то есть возможность предоставить базу, кто-то может оказать тренерскую или финансовую поддержку. Таким образом, совокупность двух регионов выводит спортсмена на высший результат. Например, Артур Далалоян выступает за Москву, а Ангелина Мельникова — за Воронежскую область. Наш регион идет вторым номером, - объяснил Виталий Иванчук.

Артур Далалоян. Фото предоставлено федерацией спортивной гимнастики

А В ЭТО ВРЕМЯ

Двое владимирских гимнастов в запасе

В резерве мужской сборной по спортивной гимнастике еще два владимирца — Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов.

Кирилл Прокопьев спортивной гимнастикой начал заниматься с 7 лет. Сегодня он - мастер спорта международного класса, чемпион первенства Европы 2012 года, чемпион России 2015, 2017, 2018, 2019 и 2021 годов. Чемпион Всемирной Универсиады 2017 и 2019 годов. Серебряный призер этапа Кубка мира в Хорватии 2019 г. и серебряный призер этапа Кубка мира 2020 г. в Азербайджане и в Австралии 2020 г.

Мастер спорта международного класса Алексей Ростов спортивной гимнастикой занимается с 7 лет. В 2017 году он стал бронзовым призером Универсиады. Серебряный призер Чемпионата России 2018 года. Обладатель золота Кубка России на перекладине. Чемпион России 2019 и 2021 гг., победитель этапа Кубка мира в Хорватии в 2019 г., серебряный призер этапа Кубка мира в Азербайджане в 2020 г.

- Скорее всего, у этих спортсменов не будет шанса выступить на Олимпиаде, поскольку команда улетела 17 июля и уже приступила к подготовке. А в субботу уже состоятся первые выступления. И если даже кто-то из основной сборной травмируется, то будут изменения внутри команды, - подчеркнул Виталий Иванчук. - Алексей Ростов сейчас готовится к выступлению на Чемпионате мира, который пройдет через три месяца в Японии. А Кириллу Прокопьеву дали отдохнуть. Так что эти спортсмены так и остались просто запасными.

КОНКРЕТНО

Расписание соревнований по спортивной гимнастике

24 июля, 4.00 — квалификация у мужчин

25 июля, 5.55 — квалификация у женщин

26 июля, 13.00 — финал командного многоборья у мужчин

27 июля, 13.45 — финал командного многоборья у женщин

28 июля, 13.15 — финал индивидуального многоборья у мужчин

29 июля, 13.15 - финал индивидуального многоборья у женщин

1 августа, 11.00 — финал на вольных упражнениях у мужчин

1 августа, 11.45 — финал на опорном прыжке у женщин

1 августа, 12.30 — финал на коне

1 августа, 13.15 — финал на брусьях у женщин

2 августа, 11.00 — финал на кольцах

2 августа, 11.45 — финал на вольных упражнениях у женщин

2 августа, 12.30 - финал на опорном прыжке у мужчин

3 августа, 11.00 — финал на брусьях у мужчин

3 августа, 11.45 — финал на бревне

3 августа, 12.30 — финал на перекладине

Расписание соревнований по художественной гимнастике

6 августа, 4.20, 8.50 – квалификация

7 августа, 9.20 - личное многоборье

8 августа, 5.00 — групповые упражнения