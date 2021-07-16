Во Владимире «встал» дорожный ремонт на Октябрьском проспекте

. Фото: Алексей СУХОВ

Тротуар на Октябрьском проспекте, который ведет прямиком к белому дому, сейчас представляет собой печальное зрелище. Старый асфальт сняли, дорожку засыпали щебнем. Прошло полтора месяца, а воз и ныне там. Дальнейшие работы по укладке асфальта не проводятся.

Естественно, что местное население, а также те, кто работают в данном районе возмущены: с коляской пройти невозможно, на каблуках есть риск сломать ноги, бабушкам и дедушкам с палочкой пройти эту полосу препятствий без посторонней помощи тоже нелегко. Они, кстати, в итоге стали ходить по проезжей части, что, в общем-то, тоже небезопасно.

Похожая ситуация и на улице Красноармейская. Здесь от пересечения с улицей Девятого января до гостиницы «Золотое кольцо» месяц назад дорожники провели фрезерование верхнего дорожного полотна и на этом работа застопорилась.

Когда же тротуар и дорогу, наконец, сделают? А об этом не знают даже в городской администрации.

. Фото: Алексей СУХОВ

- В конце июня мы получили уведомление от подрядчика – строительной компании «АСТ». Они попросили расторгнуть контракты на ремонт объектов, заключенных в этом году: улицы Красноармейской, Октябрьского проспекта и улицы Егорова (там работы не начинались — Авт.). Вообще подрядчик неплохой, мы уже с ним работали, но пандемия сильно по нему ударила, и он находится на грани банкротства. Сейчас мы рассматриваем все варианты, чтобы найти другого подрядчика, который завершит работы прежней компании, - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель мэрии.

Пострадал от подрядчика не только Владимир, но и Радужный, Собинский и Судогодский районы. Везде чиновники хотели сэкономить, так как на торгах компания снизила стартовые цены на 25-30 процентов. В итоге получилось то, что получилось. Теперь автомобилистам и пешеходам только и остается, что обходить ямы и колдобины. И ждать, когда появится более успешный подрядчик.