Во Владимирскую область поступило 13 тысяч доз «Спутника», а надо привить около 500 тысяч человек

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12 июня вступили в силу новые коронавирусные ограничения, фактически запретившие ходить в общепиты, кино, спортзалы и парикмахерские непривитым людям. Однако прямо «по ходу пьесы» власти региона начали уточнять и доводить ограничения до ума.

«Непопулярные решения»

Итак, помимо сертификата или свеженького ПЦР-теста (трехдневного срока) доступ в общепит и другие сферы услуг теперь дает справка о том, что вы болели Covid-19 в последние полгода. Также в новом указе добавили возможность посещать предприятия сферы услуг несовершеннолетним без всяких прививок, но лишь со взрослыми (родителями или опекунами).

Все эти ограничения уже вызвали шквал критики, особенно со стороны предприятий общепита. Однако на последнем внеочередном брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе, руководитель рабочей группы областного оперштаба Сергей Полузин заявил, по сути, что до выхода на плато, никаких поблажек не предвидится.

- Хочу сказать, что ситуация с коронавирусом в области остается сложной, но контролируемой, - сказал он и напомнил, что регион-33 находится между «двух огней» - Московской и Нижегородской областями, демонстрирующими рекордные цифры по заболеваемости. - Признаю, что запретительные меры действительно непопулярны, но необходимо выйти на плато по примеру Москвы, и только после этого думать над смягчением существующих условий.

В свою очередь, директор департамента предпринимательства Владимирской области Галина Мардаш сообщила, что сейчас власти рассматривают варианты помощи бизнесу. Правда, конкретики по-прежнему нет — речь идет о снижении налоговой и арендной нагрузки, либо даже о субсидировании, но кто попадет в список льготников — только предстоит уточнить.

- О принятых решениях мы сообщим в самое ближайшее время, - резюмировала Мардаш.

Дополнительно представители власти пообещали, что алгоритмы работы с клиентами вскоре разошлют всем бизнес-сообществам и в муниципалитеты. В принципе, ничем новым они не будут отличаться от тех, что были в первую волну: человек приходит с QR-кодом на смартфоне или на бумаге, его сканируют и сверяют с базой данных на госуслугах. Если «есть такой» - проходи. А если нет, или если человек отказывается предъявлять документы — попросят на выход.

- А если человек боится предъявить свои документы, то ему не следует приходить в заведение общественного питания, - заключила Мардаш, отвечая на вопрос, как быть с теми, кто заявляет, что не обязан носить паспорт.

Крупных доз вакцины пока не привезут

От лица медицины выступила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян, рассказавшая, что кампания по вакцинации продолжается, хотя и признала, что с количеством вакцины в регионе не все так гладко.

- На прошлой неделе мы получили 13200 доз «Спутника V», планируется получить еще 10200 доз вакцины. Как только поступает, она тут же распространяется по лечебным учреждениям, - рассказала Светлана Григорян.

К сожалению, ответить на вопрос о более крупных поставках препарата представитель облздрава не смогла, так как эти данные оперативно даются Минздравом лишь на неделю вперед.

Кстати, всего необходимо провакцинировать 656 с небольшим тысяч человек, сейчас привито 168,5 тысяч человек. То есть до необходимого уровня еще 487,5 тысячи непривитых. Впрочем, у чиновников на это просто ответ:

- На сегодня по Владимирской области процент вакцинированных составляет 25,4, - добавил Сергей Полузин. - Это немного по сравнению с другими субъектами, но гораздо лучше, чем два или три месяца назад.

Что касается ковидных коек, то Светлана Григорян заметила, что сейчас из 1776 коек свободными осталось порядка 15 процентов.

- Хочу подчеркнуть — рост заболеваемости присутствует, ситуация сложная, но она на контроле. В первую волну количество койко-мест достигало 1905 — при необходимости постараемся открыть такое же количество, - заявила представитель здравоохранения.

Кстати, в ближайшие дни очередные койки появятся в спецмедцентре в Пиганово — там запланировали 28 мест.