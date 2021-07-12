От робототехники до ландшафтного дизайна: какие бесплатные кружки предлагают владимирским школьникам

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Она проходит во Дворце детского (юношеского) творчества. Занятия для новичков планируют начать после 5 сентября. Для тех, кто живет далеко, есть другой вариант – записаться в клубы по месту жительства. Правда, везде бесплатные занятия рассчитаны, прежде всего, на школьников от семи лет и старше. Разнообразные кружки и студии есть и для малышей от полутора лет, но за них придется платить – от 1800 рублей в месяц или от 300 рублей за одно занятие. И речь идет даже о тех секциях, что работают на базе ДДЮТ или районных клубов.

Итак, на какие же бесплатные кружки могут претендовать владимирские школьники?

Инженером быть хочу – пусть меня научат!

Для ребят, увлеченных техническим творчеством, есть масса кружков: «Робототехника», авиа-, авто- и судомоделизм, LEGO-роботы, техническое моделирование, картинг, программирование – и все это бесплатно, главное, успеть записаться. На некоторые кружки, например, начальное техническое моделирование, берут ребят от 6 лет, есть занятия, рассчитанные на подростков – от 10 до 16 лет. Кстати, в платном варианте этих секций берут детей от пяти лет.

Творить и говорить

Школьники могут бесплатно изучать английский, французский и немецкий языки с 7-8 лет. Для любителей природы работают кружки «Юный зоолог», «Юный эколог», «Юный исследователь природы» и «Комнатное цветоводство» - на большинство из них приглашают ребят с 8 лет, а подростком предлагают освоить профессию ланшафтного дизайнера – туда берут ребят с 12 до 15 лет. Также школьники постарше могут освоить профессию журналиста или экскурсовода, поработать в телевизионной студии «Пионер» и даже пройти «Школу лидера».

Традиционно в бывшем Дворце пионеров простор для любителей творчества. Театр кукол «Теремок», эстрадный проект «Максима», студия моды «Глория», эстрадная студия «Шанс», школа танца «Муссон», музыкально-театральная студия «Синяя птица», студия музыкального образования и воспитания «Ювента», театральная студия «Грани» - есть из чего выбирать. Можно попробовать и попасть к педагогу по фортепиано или гитаре, но это непросто – на бесплатные занятия есть только 1-3 места.

Рисовать, создавать поделки из керамики и заниматься рукоделием, равно как и художественной обработкой дерева тоже можно бесплатно. В шесть лет уже доступна творческая мастерская керамики «Форма», с семи – ИЗО-студии, кружки «Игрушка своими руками» или «Декор» и другие рукоделия, а с 9 до 17 можно заняться резьбой по дереву.

Фехтовать, стрелять, бороться

Выбор спортивных секций тоже неплох: шахматы, фехтование, страйкбол, восточные единоборства – КУДО, спортивная стрельба, настольный теннис, скалолазание и даже пауэрлифтинг для подростков предлагают бесплатно. А вот на спортивные бальные танцы и роллер-спорт набора в этом году нет.

Поближе к дому

Клубы по месту жительства – еще одна возможность отдать ребенка на бесплатные занятия, но рядом с домом. В большинстве из них есть кружки по рисованию, занятия вокалом и хореографией, а также декоративным творчеством. Для маленьких туристов есть аж два кружка - «Окно в природу» в клубе на улице Белоконская, 1, и «Владимирские вездеходы» в клубе «Ракета» на улице Сурикова, 26. Кружок «Детям об архитектуре» от клуба «Импульс» познакомит ребят с архитектурой Владимира, а в кружке «Лидер» от клубов «Созвездие и «Рассвет» подростки примерят роли руководителей.

КОНКРЕТНО

Подробнее узнать о кружках и записаться на понравившиеся занятия можно удаленно – на сайте ДДЮТ