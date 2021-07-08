Аккредитацию для частных гидов в ВСМЗ сделали бесплатной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

О том, что те давно существуют между частными гидами и руководством ВСМЗ, во Владимире знают многие. Спор появился еще при Игоре Конышеве и возник из-за того, что в музее-заповеднике посчитали, что «частники» должны платить за то, что «наживаются» на достоянии ВСМЗ. Мало что поменялось при Светлане Мельниковой. И вот новый руководитель Сергей Рыбаков неожиданно заявил, что конфликт исчерпан.

Гиды — не злодеи

По словам Рыбакова, никакого конфликта не было изначально, просто музей-заповединк взял курс на «оттепель» в отношениях с «коллегами» по историческому цеху.

Директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Действительно, мы меняем вектор нашего отношения к ним. Мы изучили ситуацию глубже, и я считаю, что политика конфронтации не продуктивна — мы настроены на сотрудничество. Частные экскурсоводы — это не какие-то злодеи, с которыми нужно конфликтовать. Это люди, которые заняли пустующую нишу, потому что гостей во Владимире и Суздале очень много. И не всегда они могут получить должное туристическое обслуживание, ведь гидов на всех не хватает, - заявил директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков. - Так что работы точно хватит на всех.

После состоявшейся встречи с частными гидами руководство ВСМЗ приняло два ключевых решения. Во-первых, аккредитацию «частников» будут проводить не раз в год, как было до этого, а на постоянной основе. Специальная комиссия соберется даже в том случае, если желание получить «добро» на проведение экскурсий на площадях ВСМЗ изъявят один-два человека.

- Причем аккредитация будет совершенно бесплатной. Другой вопрос, как экскурсовод этой аккредитацией воспользуется, - говорит Рыбаков.

Тут директор ВСМЗ имеет виду второе решение: право на проведение экскурсий теперь можно купить, но не как прежде — раз в год и за крупную сумму, а несколькими путями.

- Теперь система оплаты за допуск в ВСМЗ для гидов станет более гибкой — не всем было удобно платить крупную сумму за предстоящий год, и экскурсоводы об этом говорили. Поэтому принято решение об альтернативе — можно разово заплатить непосредственно перед экскурсией. Этого простого и очевидного решения до сих пор не существовало, - объясняет руководитель музея.

Курсы повышения квалификации остаются

То есть теперь гид сможет как купить «абонемент» на год (причем как на отдельные объекты ВСМЗ, так и на весь музей и его экспозиции в целом), так и приобрести «разовый билет». Если максимальная сумма годового сбора составит 24 тысячи рублей «за все», то цена одного билета для частного гида окажется выше обычной стоимости приблизительно на 100-150 рублей.

Наконец, еще один шаг навстречу частникам заключается в том, что фактически музей начал призывать их на работу. Не на постоянной основе и даже не как внештатных экскурсоводов (обычно это бывшие сотрудники музея или преподаватели истории), а как гидов, которые могут «взять» группу туристов в случае нехватки основного персонала. Возможен и обратный вариант — у частного гида не окажется клиентов, и ему найдут работу в стенах ВСМЗ. Загонять на какие-либо курсы частных гидов теперь никто не собирается, хотя таковые будут организованы.

- Каждый волен решать сам — уверен он в себе или нет. Однако мы делаем упор именно на качестве подготовки наших экскурсоводов, - резюмировал Сергей Рыбаков.

Кстати, новые правила взаимодействия с частными гидами уже действуют, и несколько человек сразу после беседы с руководством ВСМЗ даже записались на получение аккредитации. В музее надеются, что частники помогут им не только в музейных стенах, но и на экскурсиях, проводимых за их пределами, в том числе в других городах Владимирской области.