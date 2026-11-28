Звездное небо. Фото: Виктория СУХОВА.

24 ноября глава города Владимира Сергей Волков подписал постановление «Об обеспечении выполнения работ по оформлению территории города Владимира к новогодним и рождественским праздникам 2026-2027 годов». В рамках него объявлены даты установки новогодних объектов и украшения города. Начнут власти с 30 ноября.

В этот день по всему городу начнут устанавливать елки и различные праздничные конструкции. В частности, в центре города, на улицах Большая Московская, Георгиевская, Козлов вал и так далее начнут оформлять опоры уличного освещения и контактных сетей гирляндами, а также вешать «Звездное небо» над проезжей частью. Также власти обещают развесить гирлянды в сквере «Гвардейский», что в Юрьевце.

Что касается главного новогоднего украшения – елки – то их в городе будет целых шесть. Главной елью города станет «Ель сказочная с шатром», которую смонтируют на Соборной площади.

Так будет выглядеть новая ель на Соборной площади. Изображение из приложения к контракту.

Напомним, что новую ель закупили для нужд города после скандальной истории. В конце 2025 года предприниматель из Питера смонтировал елку, однако зиму она не пережила. И уже этой осенью власти отказались от нее и объявили новые торги. Выиграла конкурс ООО «Группа компаний «Мегаполис». Удивительно, но это снова фирма из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составила 12 миллионов 515 тысяч рублей.

Новая версия ели отличается от той, что привезли во Владимир год назад. И хотя шатер из гирлянд сохранили, но в глаза бросается другая вершинка — если в 2025 году дерево венчали часы, показывающие без пяти минут двенадцать, то теперь это будет восьмиконечная звезда. Да и высота дерева прописана чуть ниже — не 18, а 16 метров. Диаметр светящегося шатра тоже изменился, но в большую сторону — вместо 30 планируется уже 32 метра.

Еще пять елей появятся на площади перед зданием ДК Молодежи, на площади Победы (в сквере у здания областного суда), в сквере на улице Всясвятской в Юрьевце, на улице Комиссарова (при пересечении с улицей Соколова-Соколенка) и на улице Верхняя Дуброва (при пересечении с улицей Василисина).

Конечно, не обойдется украшение города без традиционных арт-объектов. На Соборной площади появятся композиции «Новогоднее настроение», «Облако» и «Комета», на Садовой площади – «Маска», на Театральной площади – «Ротонда», а также еще одни «Облако» и «Комета».

Арт-объект "Торшер". Фото: Виктория СУХОВА.

Также улицу Большую Московскую в разных местах украсят «Ледяная сказка», «Торшер» и «Свечи», Судогодское шоссе – «Волшебные кубы», а бульвар художника Иванова – «Новогодние шары и подарки». Наконец, в сквере «Гвардейский» поставят «Сердце в руках», а на Быковском проезде – «Ледяные шары» и «Северное сияние».

А вот традиционная ярмарка на Соборке вместе с ледяным катком на Пушкинском бульваре появятся позднее. Их власти города планируют открыть 14 декабря.