Власти Владимира со второй попытки нашли поставщика главной новогодней ели

Так будет выглядеть новая ель. Изображение из приложения к контракту.

Эпопея с покупкой новой елки для Соборной площади Владимира неожиданно растянулась на год по вине предыдущего подрядчика. Однако теперь, похоже, ситуация изменилась к лучшему.

Судьба одной ели

Главное новогоднее дерево областного центра, украшавшее Соборную площадь 17 лет подряд, в сезоне 2025-2026 отправили на «пенсию», и мэрия разыграла контракт на поставку новой ели. Конкурс выиграл предприниматель из Питера, который согласился привезти и смонтировать зеленый символ Нового года за 9 миллионов 400 тысяч рублей.

Елку действительно установили, Новый год справили и благополучно забыли о ней до следующего сезона. Но в октябре 2026 года горадминистрация Владимира неожиданно заявила, что вновь покупает новогоднюю ель для «Соборки».

Не дожидаясь вопросов, власти областного центра сами объяснили ситуацию. Как оказалось, питерский бизнесмен поставил дерево плохого качества, так что работу у него не приняли, хоть дерево и простояло в праздничные дни. Как итог, предпринимателя внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а потраченные деньги вернули в бюджет Владимира.

Теперь же цена вопроса выросла до более чем 12,5 миллиона рублей — такова стоимость приемлемой ели в конце 2026 года.

Но и вторая попытка торгов едва не окончилась фиаско: предприниматель из Курганской области Евгений Мельничкин подал жалобу в УФАС России по Владимирской области. Бизнесмен посчитал, что мэрия нарушает права потенциальных поставщиков елки, так как собралась выбирать подрядчика не по правилам аукциона, где побеждает тот, кто предлагает наиболее дешевый вариант, а в рамках конкурса, где оценивается ряд критериев.

В результате закупку пришлось приостановить до тех пор, пока антимонопольная служба не рассмотрит жалобу.

Дерево из Питера

Однако на днях на сайте госзакупок появилась информация, что поставщик, наконец-то, определен, и претензии антимонопольщиков сняты. В мэрии эти сведения подтвердили.

Новогодняя ель в 2025-2026 годах которую признали некачественной. Фото: Виктория СУХОВА.

- УФАС вынесло решение о том, что жалоба была необоснованной, и торги состоялись. Рассчитываем, что подрядчик нас не подведет и выполнит все свои обязательства в соответствии с контрактом, - рассказала официальный представитель администрации города Владимира Юлия Жирякова.

Как следует из конкурсной документации, победителем признали ООО «Группа компаний «Мегаполис». Удивительно, но это снова фирма из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составила 12 миллионов 515 тысяч рублей.

По информации, размещенной на сайте «Мегаполиса», эта фирма занимается решениями по благоустройству и праздничному оформлению городов, причем имеет собственные коллекции и производственную базу. У предприятия есть даже представительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Звучит солидно, а как будет на деле — владимирцы скоро узнают.

Прибыть на склад во Владимире елка с конструкцией из гирлянд должна не позднее 23 ноября, а непосредственно эксплуатационный период рассчитан со 2 декабря 2026 по 26 февраля 2027 года. Установить дерево подрядчик должен в срок, определяемый мэрией.

Остается надеяться, что больше сюрпризов не будет, и Новый год Владимир встретит с красивой елью на Соборной площади.