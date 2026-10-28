Во Владимире ищут подрядчика на ремонт смотровой в парке Пушкина

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Администрация города Владимира начала поиск строителей, которым предстоит починить смотровую площадку в парке Пушкина, которая более трех лет назад пришла в плохое состояние. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок России.

Демонтаж

Проблема выявилась еще весной 2023 года, когда владимирцы заметили, что площадка главной смотровой города начала постепенно проседать. Тогда в мэрии не видели в этом особенной проблемы и обещали все починить в рамках текущего ремонта.

Увы, со временем стало ясно, что дело тут не шуточное, и простой подсыпкой земли не обойтись. Вдобавок ко всему начал «трещать по швам» памятник князю Владимиру и святителю Федору, что стоит тут же.

В итоге год назад все-таки удалось восстановить памятник, а вот смотровая так и осталась стоять на всех ветрах, предусмотрительно прикрытая деревянным настилом. Этот настил убрали совсем недавно, но под ним оказалось все еще хуже, чем было.

Тем не менее, в мэрии в очередной раз заявили, что предварительно ремонт должны произвести в следующем году. И 27 октября был размещен тот самый тендер на поиск подрядчика. Заказчиком выступает городское управление архитектуры и строительства.

Стоимость работ оказалась внушительной — ремонт смотровой площадки с подпорной стеной оценили в 40 миллионов 949 тысяч 992 рубля. Такова начальная цена контракта.

Сперва будущему подрядчику придется все разобрать, включая покрытия, бортовые камни и опоры. Фактически демонтируют всю смотровую площадку вокруг памятника.

При этом в рабочей документации, составленной ООО «Арсенал», отдельно проговаривается момент по разработке котлована. Специалисты дали указание предусмотреть мероприятия, которые исключили бы обрушение откосов, и максимально снизили бы воздействия вибрации, которые могут привести к ухудшению устойчивости подпорных стенок. Кроме того, тут же прописали особый вид грунта, которым необходимо будет выполнить обратную засыпку с послойным трамбованием.

На всякий случай в документах добавили, что при бетонировании фундаментов в минусовую погоду нельзя допускать промораживания грунта.

«Балет»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

После того, как все разберут, подрядчики восстановят основание площадки. Затем специалисты должны привести в порядок собственно пешеходную зону. Под смотровой площадкой сделают прочную основу с применением геополотна, песка и щебня, а сверху уложат плитку «Сосновый бор». На тротуары пойдет брусчатка «Дымовская».

Предусмотрели и малые архитектурные формы. Здесь под ними понимаются один чугунный указатель-навигатор, 10 чугунных скамеек «Балет», три урны из того же материала и одна информационная доска.

Конечно, одной из главных забот станет приведение в порядок подпорной стенки. Ее покрытия и основания тоже придется разбирать, а затем фактически перестраивать заново. К тому же под площадкой смонтируют системы водоотвода.

Что касается ограждений, то их оставят старыми, но хорошенько покрасят. Наконец, на смотровой установят новое освещение — пять опор с фонарями и пять так называемых светодиодных осветительных комплексов для освещения парков. Под последними понимаются конструкции из нескольких светильников, украшенных высокохудожественным литьем.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября, а уже 9 числа должен быть определен победитель. Приступить к работам подрядчик сможет сразу после подписания контракта, а все закончить он обязан до 30 июня 2027 года.