Во Владимире провал в парке Пушкина может окончательно обвалиться

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Похоже, эпопея с реставрацией одной из главных обзорных площадок областного центра в 2026 году не закончится и вновь переносится на следующие сезоны.

На днях жители Владимира обратили внимание, что деревянный настил, бережно прикрывавший образовавшиеся на смотровой площадке неровности, неожиданно исчез. Вместо него по периметру аварийного участка вырос красный металлический забор с пояснительными надписями, гласящими, что здесь ведется реконструкция. Внутри огороженной территории действительно стоят два полупустых поддона с брусчаткой, но кажется, что стоят они больше для вида — никаких работ вокруг не ведется.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

К сожалению, в целом картина выглядит удручающе: провал, который еще год назад был не столь большим, за это время заметно вырос в объеме, а из-под покосившегося и накренившегося забора уже видны заклязьменские дали.

Надо сказать, что и забору стало гораздо хуже — крен явно увеличился, а самая пострадавшая часть перил уже отошла от крепления. Многочисленные гости города вынуждены обходить красный забор стороной и довольствоваться фотографиями, сделанными по другую сторону площадки.

Напомним: проваливаться смотровая площадка в парке Пушкина начала еще весной 2023 года. Поначалу власти Владимира относились к этой ситуации спокойно, заверяя, что починят все в рамках текущего содержания города. Однако вскоре стало понятно, что история гораздо сложнее, и без профессиональной реконструкции не обойтись.

Одновременно «стало плохо» стоящему рядом памятнику князю Владимиру и святителю Федору. Но если последний совсем недавно все же привели в порядок, то смотровую площадку вот уже четыре года лишь обещают починить.

Наконец, кто-то придумал накрыть постыдные провалы деревянным настилом, на который в 2026 году даже установили обзорный бинокль. Но недавно настил пропал. Многие решили, что его пропажа стала первым предвестником ремонта.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Еще летом 2026 года в горадминистрации рассказывали, что готовят необходимую документацию, которую потребовалось доработать. В мэрии рассчитывали в этом же году начать работу.

Увы, в ответ на наш вопрос относительно убранного настила власти города смогли лишь констатировать, что его действительно убрали. Куда и по какой причине — тайна, покрытая мраком. Остается лишь предполагать, что находиться в этой зоне стало слишком опасно, а сам настил создавал излишнюю нагрузку на провал.

Что до ремонта, то его срок, похоже, опять переносится надолго.

- Предварительно планируется, что ремонт проведут в следующем году, - уточнил официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

Остается выразить надежду, что до следующего года смотровая в парке Пушкина все-таки дотянет. Судя по пессимистичной картине, провал начал «слишком проваливаться», а впереди наступает зима, от которой ситуация точно лучше не станет. Но гораздо больше опасений вызывает весна, когда таяние снега может привести к весьма плохим последствиям.