«Гусь-Деревянный»: город хрусталя обрастает арт-объектами из дуба и березы

Та самая остановка, которая вызвала много споров в соцсетях. Фото администрации города Гусь-Хрустального.

На днях по стране разлетелась новость о необычной автобусной остановке, появившейся в поселке Гусевский, что входит в состав города Гусь-Хрустальный. Ее автор и создатель — местный депутат Владимир Аушев. В беседе с «КП-Владимир» он раскрыл секреты появления этой остановки, а также рассказал о новых замыслах.

Вертолет с Чебурашкой

Владимир Аушев родился в 1955 году в Перми и окончил институт в Узбекистане, став инженером-механиком. В 1984 году он перебрался в Гусь-Хрустальный, где и живет по сей день. Теперь он возглавляет местный лесхоз и почти 30 лет входит в состав горсовета, представляя поселок Гусевский. За свою жизнь Аушев исколесил половину земного шара и набрался за рубежом всяческих идей. Собственно, они-то и стали частью того, что теперь увидели гусевчане.

- Сейчас у меня появилась возможность творить. Я стал работать с дубом, купил станки с числовым программным управлением, нашел хорошего программиста, - делится Владимир Аушев. - Тут у меня забурлила фантазия, и я стал создавать такие вещи, от которых сам балдею. В поселке у меня появилось желание (может, потому что жизнь как бы завершается) оставить о себе добрую память. И я начал делать там хорошие вещи.

Владимир Аушев. Фото из архива героя публикации.

Все началось с того, что меценат на свои деньги построил в Гусевском четыре контейнерных площадки и установил 64 уличных фонаря. Потом народ попросил песочницу, которую сделали из дуба, да еще с крышей. Следующим творением Аушева оказался деревянный вертолет для детей.

- Планировал поставить его на праздник Покрова, но не успел, и открывал уже в конце октября. Назвал это проводами лета и встречей зимы, - вспоминает меценат.

В вертолет посадили аниматора Чебурашку, которого снабдили сладостями для малышей, а штурвалы взяли на себя Баба Яга и Змей Горыныч. Фееричное шоу закончилось дымовой завесой и раздачей подарков. Так в Гусевском появилась своя «деревянная авиация».

Вертолет. Кадр из видео с личной страницы Владимира Аушева в ВК.

Кстати, дома и на работе у депутата тоже много всего дубового — от рабочего стола до входа на предприятие. Все это сильно отдает неким соцреализмом, но ему нравится.

Голова льва

Наконец, руки дошли до той самой остановки. По словам депутата, раньше в центре поселка автобус выгружал людей прямо посреди дороги, но он решил все исправить. Попросил в ГАИ, чтобы те вынесли официальное предписание, и с этой бумагой поехал в мэрию — просить, чтобы сделали карман и площадку под павильон.

Сам павильон, по совету мэра, Владимир Аушев решил делать по областной программе «30 на 70». Меценат показал бумаги: по ним стоимость работ составила 593 тысячи рублей, из которых он внес своих 180 тысяч, остальное - бюджет региона. Павильон Аушев делал у себя на базе — каркас из металла, остальное — дерево. Атлантов и льва создавали на том же станке с ЧПУ. Потом остановку погрузили на трал и привезли в поселок.

Что до атлантов, то их появление Аушев объяснил влиянием поездок в Европу. Там эти могучие люди подпирают многие крыши. Ему это пришлось по душе, и депутат попросту нашел в интернете более-менее подходящих античных героев, а программист дал задание станку. Со львом история еще интереснее.

Новая и старая остановки в сравнении. Кадр из видео со страницы Владимира Аушева в ВК.

- В 1998 году я был в Нью-Йорке, и в антикварном магазине увидел дубовое дерево с головами львов. Я вообще льва люблю. Люблю джунгли, саванны, и все такое прочее. Спрашиваю: «Сколько стоит?» - мне говорят: «1500 долларов», - деньги были, решил взять. Но оказалось, чтобы вывезти кресло в Москву, нужно еще 4000 долларов. Я отказался, но в голове лев остался, - рассказал Владимир Аушев.

Так гусевской меценат вспомнил о старом желании и сотворил голову льва. Кстати, подобие нью-йоркского кресла он потом тоже сделал.

Увы, после торжественного открытия остановки случился казус: депутату позвонили из мэрии и начали ругать за то, что изменил дизайн. Оказывается, триколор на крыше не входил в начальный проект. Там должны были появиться электронные часы с термометром, но власти не провели точку подключения, и Аушеву пришлось менять верхушку. Впрочем, дело решили миром.

Что до плитки на пол, то ее создатель творения выложил в благородных целях — чтобы павильон стоял не на голом бетоне. По словам мецената, сверх официальной суммы он вложил в остановку еще около 400 тысяч рублей, но не стал об этом распространяться.

- Вот, пишут, «по пьяни сделали». А мимо идут дети, видят ямы на дорогах, мусор, облезлые стены без ремонта. И они будут думать, что это нормально, что так хорошо, - рассудил депутат, говоря о недовольных дизайном земляках.

Тут Владимир Аушев заявил, что это пока только «первый блин». Скоро в Гусевском и в самом городе появятся новые деревянные творения.

Птица-корабль

Одним из произведений станет Аллея маршалов Победы. На поселковом мемориале мэрия построит Вечный огонь, а меценат установит бюсты 14 полководцев. Среди них будут 12 человек, имевших звания маршала Советского Союза по состоянию на 9 мая 1945 года, а также бюсты адмиралу флота Кузнецову и генералиссимусу Сталину. По словам Аушева, бюсты уже готовы и, если получится, к следующему 9 мая в Гусевском появится аллея, «как у кремлевской стены».

Проект Аллеи маршалов Победы. Фото предоставлено Владимиром Аушевым.

Еще он вынашивает план второй автобусной остановки — в районе бани.

- Только вместо атлантов там будут банщики, - улыбается меценат.

А еще сюрприз ожидает детей Гусевского: на предприятии Аушева дожидается своего часа «Летучий корабль» - исполинское сооружение длинной 9 метров, высотой 4 и шириной 2 метра. Красная птица-корабль будет вмещать в себя качели. Но на этом деятельный гусевчанин останавливаться не собирается.

- Я говорю Соколову (мэру города Гусь-Хрустальный Алексею Соколову — авт.): «Вы говорите, что город имеет огромный туристический потенциал, будут приезжать туристы. А что вы им станете показывать? Какую остановку ни возьми, все обклеенные, грязные, мусор никто не убирает. Туристам надо показывать то, чего нет в других городах, и тогда они будут запоминать», - говорит меценат.

Одной из идей стала установка возле Георгиевского храма, где находится музей хрусталя, деревянных изображений восьми архангелов. По задумке, изображения будут двухсторонними, чтобы люди видели архангелов по пути туда и обратно. В церкви эту идею одобрили.

А по поводу плохих дорог, на которые пеняли меценату, то тут Аушев поможет вряд ли. По его словам, ремонт асфальта ему не по карману, а для реконструкции из бюджета приходится ждать судебных решений.

К необычному творчеству пожилого строителя можно относиться по-разному, но бесспорно одно: он действительно делает доброе дело. Многие жители Гусевского искренне хвалят его за старания, а сам Владимир Аушев говорит, что эти похвалы - «мед на сердце». Будем надеяться, что и другие депутаты не отстанут, и тоже помогут своим жителям добрыми делами.