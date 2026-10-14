«Диво дивное»: остановка с атлантами в поселке Гусевский удивила жителей

Фото администрации города Гусь-Хрустальный.

По всем правилам торжественной церемонии в пригороде города хрусталя открыли новую автобусную остановку, которая претендует на звание самой необычной во Владимирской области. Весть об этом событии мгновенно разлетелась по всей России.

Лев на стене

Событие это произошло в полдень 11 октября в центре поселка Гусевский. На открытии присутствовали не только простые люди с детьми, но и почетные гости, среди которых оказались первый заместитель главы города Гусь-Хрустальный Алексей Гущин, депутат горсовета Владимир Аушев и другие. Почетные гости перерезали красную ленточку, и вход в новый павильон был открыт.

Что до павильона, то он достоин отдельного описания. Конструкция остановки чем-то напоминает вход в подземный переход, какими их строили в советские годы. Снаружи стены павильона выкрасили в цвета российского флага, а сверху укрепили баннер, опять же, с триколором и гербами, на котором красуется надпись «Гусевский Центр». Прямо под баннером на фасадах стен сделали коричневые вставки, вверху которых под стеклом спрятали вырезанные из дерева фигуры атлантов по пояс. Точно таких же атлантов можно увидеть и внутри павильона. Тут им компанию составил резной лев. Его морда помещена в овал и укреплена посередине стены, напоминая старомодное зеркало без стекла. На потолке тоже красуются резные узоры.

Лев. Фото администрации города Гусь-Хрустальный.

Пол покрыт чем-то вроде кафеля светло-бордовых тонов, что в итоге лишь подчеркнуло схожесть остановки со входом в подземный переход, или какое-то царство атлантов.

В администрации Гусь-Хрустального уточнили, что инициатором строительства этой остановки стал депутат Владимир Аушев, территорией которого как раз и является поселок Гусевский, а деньги собирали в рамках региональной программы «30 на 70», когда 30 процентов дают жители, а остальное — бюджет Владимирской области.

«Третий Рим»

Узнавшие об остановке жители Гусь-Хрустального сначала удивились, потом возмутились, а затем засмеялись. Единого мнения о новом арт-объекте так в итоге и не составили.

«Остановка это хорошо, но господин Аушев, Вы бы лучше походатайствовали, что бы дорогу напротив бани сделали, там такие ямы, что никакие нормы уже не выдерживают, пока до новой остановки доедешь, без колес останешься», - написала в комментариях местная жительница Светлана.

«Мда.... Вот, слова бы не сказала, если бы он на все 100 процентов своих это сделал... но, простите, 70 процентов - немалые деньги ушли на такое… «диво дивное» из областного бюджета. В городе столько социальных объектов десятилетиями требуют капитального ремонта», - вторила гусевчанка Елена.

«Интересно, что курил, ой, простите, чем вдохновлялся автор проекта», - заметила горожанка Ирина.

Атлант. Фото администрации города Гусь-Хрустальный.

«Безвкусица. Какие то полуголые греки, золотые львы, всё это в мраморе. Складывается впечатление, что надо было утилизировать, но чтоб не выбрасывать в остановку вмонтировали. Гусевский - третий Рим», - писала гусевчанка Наталья.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту депутата. Справедливости ради, Владимир Аушев действительно немало сделал для Гусевского, причем за свой счет, о чем и напомнили горожане.

Праздник остановки

В администрации города Гусь-Хрустального рассказали, что остановка на этом месте действительно была нужна — раньше там не имелось нормального павильона, так что ждать автобус приходилось в не самых приятных условиях.

Что до дизайна, то его автором действительно стал депутат Владимир Аушев. Кстати, он руководитель леспромхоза, а в его соцсетях можно увидеть и другие резные творения, окружающие народного избранника.

Владимир Аушев - в центре с ленточкой и ножницами. Фото администрации города Гусь-Хрустальный.

В мэрии города хрусталя добавили, что стоимость павильона составила около 700 тысяч рублей, из которых Владимир Аушев вложил те самые 30 процентов. Кстати, стоит добавить, что открытие остановки закончилось праздником для детей с разнообразными угощениями, аниматорами, конкурсами и шарами, и эту часть тоже организовал и оплатил депутат.

В горадминистрации заметили, что депутат намеревался внести в дизайн нотки патриотизма, поэтому стены и получили раскраску в цвета триколора. А вот с появлением атлантов все оказалось сложнее.

- Возможно, это изображение не атлантов, а каких-то других людей, - развели руками в мэрии.

Кстати, местные жители заявили, что через дорогу стоит другой остановочный павильон, который тоже давно требует ремонта, однако до него пока руки не дошли.

Увы, получить оперативный комментарий самого народного избранника не удалось, однако позднее он пообещал ответить на вопросы в ближайшее время. В любом случае, каким бы ни был авторский стиль задумки, новая автобусная остановка — это уже хорошо.