«Фильм ужасов»: в Гусь-Хрустальном в смерти роженицы обвинили двух врачей

В этом здании ЦРБ находилось родильное отделение. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Эта трагическая история, случившаяся 21 июля 2025 года, потрясла всю Владимирскую область и стала поводом к закрытию родильного отделения в Гусь-Хрустальной районной больнице (ныне ЦРБ №1). После кесарева сечения там скончалась 29-летняя Ксения Воронина. И теперь стали известны предварительные результаты расследования уголовного дела.

Известия из Твери

Муж умершей женщины Иван Воронин и ее старшая сестра Ольга Белова рассказывали, что беды ничего не предвещало — это были уже не первые роды Ксении, да и чувствовала она себя вполне нормально.

Еще утром 21 июля Ольга общалась с лежавшей в роддоме сестрой по телефону, однако около 10.30 от той пришло сообщение, что вместо естественных родов ей назначили кесарево сечение. В больнице родным объяснили эту ситуацию дистрессом плода, а уже в полдень Ксения сама позвонила домой и сообщила, что родила мальчика, которого они с Иваном решили назвать Степой.

Однако в 16.43 Ольга получила от сестры страшное сообщение. Изменившимся, слабым голосом она попросила позаботиться о малыше.

- Мне кровь будут переливать, у меня гемоглобин 39… Памперсы двойка нужна, нулевку к… купили.. а она мала..., - едва проговорила Ксения.

Это были последние слова, которые слышали от нее родные. Сперва им говорили, что женщина находится в тяжелом состоянии, а на следующий вечер заявили о ее смерти.

История наделала много шума. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

После вскрытия стало известно о перерезанной подвздошной вене, которую могли повредить во время кесарева сечения, и что могло стать причиной большой кровопотери и смерти. Даже занимавшая в то время пост и.о. министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева не скрывала гнева, говоря о действиях своих подчиненных, а Росздравнадзор обнаружил в роддоме массу нарушений, за что в итоге ЦРБ№1 наказали.

Однако истину могла установить только комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которую должны были провести в Судебно-экспертном центре СК России, что заняло немало времени. И вот, адвокат семьи Елена Кулакова сообщила, что экспертиза проведена в Северо-Западном филиале СЭЦ в Твери. По ее результатам следователи предъявили обвинение сразу двум врачам, участвовавшим в тех роковых событиях.

Красный цвет

По словам Елены Кулаковой, первым обвиняемым стала акушер-гинеколог ЦРБ №1, которая непосредственно делала кесарево сечение и, по версии следствия, перерезала маточные вены, что стало причиной первоначального кровотечения. Вторым обвиняемым признали хирурга Областного перинатального центра, который в тот день в составе бригады врачей прибыл на помощь коллегам из Владимира.

Елена Кулакова, Ольга Белова и Иван Воронин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- Он приехал спустя какое-то время, когда они поняли, что не справляются с кровотечением, и удалил матку, но при этом он порезал подвздошную вену, - рассказала Елена Кулакова, опираясь на данные экспертизы.

В итоге эксперты и следователи пришли к выводу, что как первый, так и второй врач причинили роженице тяжкий вред здоровью независимо друг от друга.

Более того, выводы экспертизы частично подтверждаются видеозаписями из родового зала, которые изъяли следователи. Елена Кулакова и Иван Воронин лично просмотрели эти записи в Следкоме. Говоря об этом, адвокат заявила, что даже ее, как опытного медицинского юриста, глубоко поразило увиденное.

- Когда сделали кесарево сечение, нужно было проверить, не идет ли кровь откуда-то из сосудов. Возможно, врач куда-то торопилась или что-то еще, но на видео видно: стоял катетер и моча стекала в пакетик. И эта моча окрашивается красным. Это первый признак, что где-то повреждены сосуды и началось кровотечение, - говорит Елена Кулакова.

Ассистировавший врач и анестезиолог указали на этот факт оперировавшему доктору, но почему-то красную мочу проигнорировали, и роженице зашили живот. Адвокат полагает, что после этого кровь продолжала идти, и скапливалась во внутренних полостях. В итоге это привело к падению гемоглобина и той слабости, когда Ксения отправляла сестре сообщение.

Плохая ситуация

Следующая видеозапись сделана уже около 23.00 тех же суток. Елена Кулакова говорит, что Ксению вновь привезли в родовой зал уже на искусственной вентиляции легких. Ей начали делать повторную операцию, которую выполняла прибывшая по тревоге бригада ОПЦ — два врача и анестезиолог.

Старший из хирургов указал на вздувшийся живот и предложил сделать УЗИ.

- Ей делают УЗИ, а живот полон крови, и когда ее разрезают заново, она прямо хлынула — 83 пеленки (сменили — авт.), представляете? Какой-то фильм ужасов. Это просто ужасно, - добавила Елена Кулакова.

Адвокат уточнила, что на записи видно, как хирург звонил, вероятнее всего, главному врачу ОПЦ и по громкой связи обрисовал плохую ситуацию, получив указание удалять матку. Врач пытался возразить, но начальство повторило указание, которое он в итоге выполнил.

- И вот, экспертиза нам говорит, что матку удалять было не нужно, она не являлась источником кровотечения. И что во время удаления матки он (хирург ОПЦ — авт.) повредил ей еще подвздошную вену. Там было еще что-то, что еще повредили. То есть, она была вся изрезанная, - говорит адвокат.

Операцию закончили в два часа ночи и, судя по видео, оставили Ксению лежать там же. До шести утра к ней подходили дважды, причем живот вновь наполнился кровью. Утром местные врачи вновь вызвали коллег из области.

- Приезжает руководитель ОПЦ с этой бригадой, постояли они около нее минут пять и уехали, оставив на попечение местных врачей, - резюмировала Елена Кулакова.

По ее словам, позже прибыл сосудистый хирург из ОКБ, который оперировал еще около двух часов, но все было тщетно — стало ясно, что женщина умерла.

Компенсация

Вход в отделение. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В СУ СК России по Владимирской области пока не комментируют ход расследования, однако наши источники в правоохранительных органах подтвердили, что следствие уже фактически завершено, и обвинение действительно предъявлено двум докторам. В ближайшее время дело направят на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру, так что уже в ноябре-декабре оно может уйти в суд.

Тем временем семья Ксении добивается в гражданском суде компенсации. Родные требуют возместить затраты на похороны, а также просят установить ежемесячные выплаты до совершеннолетия троим оставшимся без мамы детям и компенсации морального вреда. Вероятнее всего, сумму будут увеличивать, так как предварительно установлена вина врачей.

Впрочем, пока ЦРБ №1 не спешит признавать свою вину, так что тяжба еще продолжается.

Тем временем родившийся мальчик Степа уже начал ходить в детский сад. К счастью, он чувствует себя нормально.

Мы будем следить за развитием этой непростой истории и обязательно расскажем о дальнейшей судьбе уголовного дела.