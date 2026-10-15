Во Владимир привезли уникальные спектакли 16 театров России и Белоруссии

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Впервые с 2018 года во Владимирском академическом театре драмы открылся VI Всероссийский театральный форум «Фестиваль фестивалей «У Золотых ворот». В день открытия, 14 октября, перед зрителями выступили актеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Шапка Мономаха

Череда спектаклей и связанных с ними событий будет проходить по 30 октября включительно. Во Владимир прибыли театры из Ульяновска, Калуги, Могилева, Луганска, Смоленска и других городов России и Белоруссии. Почетными гостями мероприятия стали столичные гости: уже упомянутый театр имени Вахтангова и Центральный академический театр Российской армии.

Событие поистине впечатляющее: по словам руководителя Владимирского драмтеатра Бориса Гунина, число участников форума-фестиваля составляет 500 человек, а их искусство оценят около 7000 зрителей.

Кстати, особенность фестиваля «У Золотых ворот» 2026 года заключается в том, что он стал не просто площадкой, где актеры и режиссеры будут состязаться за главный приз, но и своеобразной благодарностью тем, кто не оставил в трудную минуту друзей из Владимира.

- Мы пригласили к нам театры, которые помогали и поддерживали нас в последние пять лет, в период ремонта и реконструкции нашего театра. Это театры, которые помогали нам финансово, предоставляли свои площадки для гастролей, приглашали нас на фестивали. Поэтому мы хотели сделать такое ответное слово. Насколько оно получится, поймем в финале, - отметил Борис Гунин.

Борис Гунин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Но даже так строгое жюри выберет победителя, который получит гран-при - большую хрустальную шапку Мономаха. Соответственно, второе и третье место также удостоятся средней и малой хрустальных шапок.

Член жюри Наталья Полукарова призналась, что оценивать работы будет непросто: все пьесы написаны в разное время — от совсем свежих до советских, кто-то ставит зарубежные произведения.

- К каждому спектаклю надо готовиться и очень внимательно смотреть, насколько режиссер выразил то, что хотел сказать зрителям, как он это сказал, насколько хороши актеры, - объяснила Наталья Полукарова.

Борис Гунин добавил, что во Владимире состоится целых 15 премьер — это будут 15 спектаклей, которые владимирский зритель еще никогда не видел и в будущем увидит нескоро.

Классный спектакль

На открытие фестиваля жителям Владимира был сделан большой подарок: перед ними выступили актеры театра Вахтангова со спектаклем «Иосиф и его братья», поставленным по роману немецкого писателя Томаса Манна.

Спектакль "Иосиф и его братья". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Кстати, театр Вахтангова, как почетный гость, приехал во Владимир вне зачета. Директор знаменитого культурного учреждения Кирилл Крок выразил радость по поводу открытия Владимирского драмтеатра и заявил, что им можно гордиться.

- Для нас очень почетно открывать фестиваль нашим спектаклем, который выпущен в прошлом театральном сезоне, - отметил Кирилл Крок.

Режиссер Юрий Титов рассказал, что поставить спектакль по четырехтомному роману оказалось делом очень непростым, идею он вынашивал в душе и обдумывал много лет. В постановке принимает участие большое число артистов и целый театральный оркестр.

- Для нас это огромная радость, что такую объемную работу мы можем показать за пределами Москвы, и надеемся, что сможем порадовать зрителей, - добавил режиссер. - Мне показалось, что именно Манн должен звучать сейчас. В спектакле звучит тема прощения всего и всех, которая очень важна сейчас и в понимании, и в чувствах человека.

А Кирилл Крок на вопрос, почему привезли во Владимир именно это произведение, ответил еще проще.

Почетные гости фестиваля - директор театра Вахтангова Кирилл Крок, режиссер Юрий Титов и актер Никита Шаманов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- Выбор пал потому, что это хороший, классно сделанный спектакль. Поэтому он сегодня и открывает фестиваль, - резюмировал руководитель театра Вахтангова.

Кстати, исполнитель роли Иосифа Никита Шаманов признался, что во Владимире раньше был лишь единожды, да и то на час, а теперь ему представилась отличная возможность не только порадовать зрителей, но и посмотреть город.

И действительно, спектакль удался на славу — владимирский зритель встретил его аншлагом и овациями.

Подробнее с афишей фестиваля можно ознакомиться здесь.

КОНКРЕТНО

Помимо спектаклей, Борис Гунин пообещал мероприятия в рамках околофестивальной программы. Так, 20 октября в 14 часов во Владимирском драмтеатре состоится встреча с председателем Молодежного союза театральной деятельности россии Владиславом Миллером. А 21 октября в 15 часов на лестнице театра пройдет встреча с актрисой Ариадной Бруннер в рамках авторской программы координатора фестивальных и гастрольных программ Ольги Гуниной. Заключительным событием станет лекция о творчестве советского прозаика и драматурга Александра Вампилова, которую 24 октября в 15.00 прочитает Марина Меркулова.