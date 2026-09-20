Владимир готовится принять театральный фестиваль «У Золотых ворот»

"Иосиф и его братья". Фото Государственного академического театра имени Вахтангова.

Меньше месяца осталось до настоящего театрального события — фестиваля «У Золотых ворот». Он пройдет с 14 по 30 октября, однако билетов на многие спектакли осталось уже мало. Так что с их покупкой следует поспешить.

В этом году участникам фестиваля станут 16 коллективов, которые помогали Владимирскому театру драмы последние пять лет, когда артисты были вынуждены «скитаться» по чужим сценам из-за ремонта учреждения. Зрители увидят театр Вахтангова, театры из Луганска, Йошкар-Олы, Могилева, Смоленска, Белгорода, Орла, Калуги и друих.

14 и 15 октября в 18 часов фестиваль откроется спектаклем «Иосиф и его братья» (16+) по роману Томаса Манна, который представит театр Вахтангова. В центре внимания - история об обмане и предательстве братьев, об их раскаянии и прощении. Роман, написанный с «шутливой серьёзностью», отражает дух Вахтанговских традиций, в которых фантастический гротеск сочетается с глубиной проживания. Цена билета — 2500 рублей.

16 октября в 18 часов Луганский академический музыкально-драматический театр имени Голубовича представит спектакль «Опасные связи» (18+). В мюзикле отражена жизнь аристократии Парижа восемнадцатого века, где любовь, жажда мести, тайны и интриги переплетаются в сложном узоре. Искуситель женских душ Виконт де Вальмон и коварная Маркиза де Мертей, разыгрывают опасную игру, в которой используют жизни других людей для своих собственных выгод. Цена билета — 1200 рублей.

"Опасные связи". Фото Луганского академического музыкально-драматического театра.

17 октября в 17 часов зрители увидят спектакль «Коварство и любовь» (16+) в исполнении артистов Академического Русского театра драмы имени Константинова. События мещанской трагедии разворачиваются в Германии XVIII века. Фердинанд - сын влиятельного президента Фон Вальтера влюбляется в дочь простого музыканта. Их нежные чувства претерпевают испытания, вызванные социальными различиями и интригами при дворе. Цена билета — 1500 рублей.

"Коварство и любовь". Фото Академического Русского театра драмы имени Константинова.

18 октября в 17 часов Могилёвский областной драматический театр покажет спектакль «Женитьба. Фантасмагория»(12+). Гоголевский мистицизм соединяется с темой одиночества и беззащитности человека перед миром, перед жизнью, перед вечными её искусами и противоречиями. Цена билета — 1500 рублей.

19 октября в 18 часов на сцене выступят артисты Смоленского академического драматического театра имени Грибоедова. Они представят спектакль «Старший сын» (16+). Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает настоящий дом и семью. Цена билета — 1200 рублей.

20 октября в 18 часов зрители увидят постановку Белгородского академического драматического театра имени Щепкина «Скупой» (12+). Режиссёр Юрий Маковский приглашает в мир великого Мольера. В его постановке классическая комедия становится живой и забавной историей о человеческих слабостях. Цена билета — 1500 рублей.

"Скупой". Фото Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина.

21 октября в 18 часов Орловский государственный академический театр имени Тургенева представит спектакль «Евгений Онегин» (12+). Режиссёр сознательно не закрепляет за исполнителями конкретных ролей, что даёт возможность каждому артисту побыть любым персонажем на протяжении спектакля и, тем самым, сделать хрестоматийные образы главных героев романа объёмными, разнообразными, возможно даже где-то неожиданными. Цена билета — 1500 рублей.

22 октября в 18 часов зрители увидят спектакль «Ревизор» (12+) в постановке Калужского областного драматического театра. Безымянный уездный городок становится обобщением всей России. Фразы из комедии стали крылатыми, а имена героев нарицательными в русском языке. Цена билета — 1300-1500 рублей.

"Ревизор". Фото Калужского областного драматического театра.

23 октября в 18 часов Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа покажет спектакль «Парашютист» (16+). В театральной истории соединяются трагичность и комичность, юмор и драматизм, игривость и притча. Герои заглядывают внутрь себя, чтобы попробовать ответить на вечные вопросы: что есть жизнь? Что есть смерть? Каков человек между жизнью и смертью? Цена билета — 1200 рублей.

24 октября в 18 часов на сцене Владимирского театра кукол состоится спектакль «Белые ночи» (16+). Это трогательная история любви, утонченной, неземной, мечтательной, на фоне романтических белых ночей Петербурга. Цена билета — 730 рублей.

25 октября в 17 часов Владимирский театр драмы покажет премьеру этого сезона «За спиной декабристов» (16+). Это попытка высказать свой взгляд на восстание декабристов, основываясь на историческом контексте, показать поведение исторических личностей и их влияние на принятие тех или иных решений. Цена билета — 1200 рублей.

26 октября в 18 часов зрители посмотрят спектакль «Пугачев» (16+) в исполнении артистов Рязанского государственного областного театра юного зрителя. Спектакль поставлен по мотивам одноимённой драматической поэмы Сергея Есенина. Акцент ставится на личности Пугачёва, которая представлена такой, какой видит её сам поэт: мессия, готовый пожертвовать собой ради блага других. Цена билета — 1200 рублей.

27 октября в 18 часов Тамбовский государственный академический драматический театр представит «Отелло» (16+). Это история о том, как рушится рай, если в него прокрадется «зеленоглазое чудовище» ревности, а коварное предательство убивает тише меча. Шекспир в интерпретации главного режиссёра театра – это сочетание глубокого психологизма и современной визуальной эстетики, а жанр спектакля – затмение – становится отражением внутреннего мира героев перед неизбежностью судьбы. Цена билета — 1500 рублей.

"Отелло". Фото Тамбовского государственного академического драматического театра.

28 октября в 18 часов состоится спектакль «На бойком месте» (16+), его покажет Кинешемский драматический театр имени Островского. Интригующий спектакль, раскрывающий жизнь русской провинции конца XIX века. На одном постоялом дворе, называемом бойким местом, собрались и жулики, и честные люди. Круговорот событий разворачивается вокруг сестрицы хозяина этого двора. Цена билета — 1200 рублей.

29 октября в 18 часов артисты Ульяновского драматического театра имени Гончарова представят спектакль «Двенадцатая ночь, или как пожелаете» (12+). Это одна из самых известных комедий Уильяма Шекспира о паре близнецов, чей корабль терпит крушение у берегов чужой страны, а сами близнецы попадают в водоворот «перепутанной» любви и ревности, основанный на их необычайном сходстве. Цена билета — 1500 рублей.

Закроется фестиваль 30 октября в 18 часов спектаклем «Прощай, конферансье» (12+), который воплотил в жизнь Центральный академический театр Российской армии. Этот спектакль – посвящение 19 фронтовым бригадам, прошедшим Великую Отечественную войну, и, особенно 9-й, попавшей в окружение. Это дань памяти всем артистам, ушедшим на фронт. Цена билета — 2500 рублей.