Во Владимир на маршруты вышли новые автобусы-«гармошки»

Фото с сайта администрации города Владимира.

Во Владимир, наконец, приехали четыре новых автобуса большой вместимости, или проще говоря автобусы-«гармошки» производства «Волгабас». Их закупили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», каждый обошелся в 26,5 миллионов рублей. В них 40 посадочных мест, а всего он вмещает до 180 человек.

В конце недели новые «гармошки» впервые вышли на городские маршруты - №20 и №24. Выбраны они не случайно — во-первых, эти маршруты являются самыми протяженными, а во-вторых, на них один из самых больших пассажиропотоков, поскольку автобусы вывозят людей из спальных районов — юго-западного, микрорайона Юрьевец и Доброе.

Муниципальный перевозчик — компания «Владимирпассажиртранс» поясняет, что пустить «гармошку» на любой востребованный маршрут не выйдет. Длина автобуса составляет более 20 метров, и в зауженном историческом центре Владимира ему тяжело маневрировать.

- Такие маршруты, как, например, №16, мы даже не рассматриваем. Все-таки у нас центр города довольно заужен по сравнению с другими участками, и для него там будет тяжеловато ехать, - говорит начальник службы эксплуатации «Владимирпассажиртраса» Дмитрий Кнутов.

Фото с сайта администрации города Владимира.

Водители отмечают, что новые автобусы удобны в управлении, едут плавно, без тряски. В плане технического обслуживания никаких сложностей не ожидается. Ремонтные базы муниципального перевозчика приспособлены для работы с автобусами такого класса — подъёмники, смотровые ямы и оборудование соответствуют требованиям.

- Опыт эксплуатации таких автобусов у нас есть. Буквально пару месяцев назад у нас был в аренде автобус большой вместимости, который себя очень хорошо зарекомендовал, - говорит Дмитрий Кнутов.

После запуска перевозчик еще раз планирует оценить пассажиропоток и не исключено, что скорректирует расписание, чтобы подстроить выход автобусов под часы максимальной загрузки.

В планах мэрии — закупить еще несколько новых троллейбусов. Какими они будут, пока неизвестно. Напомним, что летом в течение месяца по маршруту №1 курсировал зеленый троллейбус-«гармошка». Зарекомендовал «рогатый» себя хорошо. В пиковые часы пассажиропоток на нем вырос с 25 до 30 процентов. Однако стоит он недешево, пока в городском бюджете денег на него не нашлось.