Власти Владимира отказались от троллейбуса-гармошки «Горожанин»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ровно месяц продолжались испытания зеленой «гармошки» на улицах Владимира, и теперь она поедет в Калугу. Итоги опытной эксплуатации 27 августа подвели сотрудники «Владимирпассажиртранса», а также руководство города и создатели необычной машины.

Рядовые водители говорят, что «Горожанин» оказался вполне комфортным и удобным троллейбусом. Да и слесари «ВПТ» особенных нареканий не высказали. Впрочем, ремонтники обмолвились, что одна сравнительно существенная поломка с «Горожаниным» все-таки случилась: у него полетел датчик оборотов, которых там стоит два. Впрочем, сотрудники Уфимского трамвайно-троллейбусного завода быстро прибыли в депо и заменили неисправный элемент. Других серьезных поломок у «Горожанина» во Владимире не случалось.

- За время эксплуатации данный троллейбус простоял не очень много времени. Расходники конечно летят, но каких-то критических поломок не выявлено, - рассказал начальник службы эксплуатации «ВПТ» Дмитрий Кнутов. - Как и вся техника, он ремонтопригоден, ремонтируется в течение ночной смены и зарекомендовал себя технически надежным транспортным средством.

Правда, есть нюансы по управляемости. Дмитрий Кнутов признал, что заходить в крутые повороты ему тяжеловато. Когда «Горожанина» отправили на один день поработать на маршрут №8 (все остальное время он курсировал по маршруту №1), обнаружилось, что на улицу Гагарина без нарушения ПДД он повернуть не может. Однако на «первом» он показал себя прекрасно, так что в «ВПТ» не отказались бы от пары-тройки таких троллейбусов.

Заместитель главы города Владимира Андрей Михно добавил, что «Горожанина» испытывали и на автономном ходу. От сети он «отвязывался» на Студеной горе у храма Архангела Михаила и ехал так до площади Фрунзе.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Машина зарекомендовала себя как рабочая и надежная, отзывы пассажиров замечательные. В час пик троллейбус позволял нам, по сравнению с короткой машиной, увеличивать пассажиропоток, который вырос от 25 до 30 процентов. Мы понимаем, что в пиковые часы он востребован, и в дальнейшем при формировании бюджета и закупок будем учитывать его стоимость, - поделился Андрей Михно.

Увы, сию минуту «Горожанина» не купят, так как денег в бюджете Владимира не предусмотрено. Так что после Дня города он поедет дальше.

Генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников рассказал, что до нас зеленая «гармошка» поездила в Чебоксарах, а еще раньше курсировала по Екатеринбургу и Уфе. Сейчас его общий пробег — 39 тысяч километров. После Владимира машина поедет в Калугу, а оттуда отправится в Сибирь, потому что сибиряки просили испытать его в снега и морозы. Для УТТЗ это первый опыт создания такой машины, и сейчас завод собирает данные от эксплуатирующих организаций.

- Машина тяжелее, крупнее, поэтому она физически потребляет больше электроэнергии, - признался Денис Рассадников. - Но если смотреть по паритету, например, на одного пассажира, то она более экономичная как с точки зрения электроэнергии, так и с точки зрения затрат.