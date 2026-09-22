В Муроме началась подготовка к строительству нового Штапского моста

Так Штапской мост выглядит сейчас Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце августа мы писали о том, что Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области ищет подрядчика, который возьмется поставить новый пешеходный мост для нужд жителей Мурома. Как оказалось, торги состоялись успешно.

Разборная конструкция

Речь идет о решении давней проблемы Мурома, заложниками которой стали жители районов Штап и Якиманская Слобода. Благодаря этому путепроводу люди попадали в центральную часть города.

Увы, мост через Успенский овраг, именуемый в народе Штапским мостом, за 77 лет своего существования пришел в полную негодность. В ходе обследования оказалось, что ремонтировать его бесполезно — конструкцию из металла и дерева необходимо менять.

Этот мост еще в 2025 году во время своего визита в Муром осматривал губернатор Александр Авдеев вместе с градоначальником Евгением Рычковым. В последний раз конструкцию ремонтировали в 2014 году, но работы были не капитальными.

Старую конструкцию предстоит полностью разобрать Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Позднее в Министерстве ЖКХ Владимирской области нам рассказали, что было принято решение о строительстве так называемого разборного моста — конструкции, которую при необходимости можно будет демонтировать и легко перенести на новое место. На эти цели Мурому выделили субсидию в 40 миллионов рублей из областного бюджета, причем пять процентов необходимой суммы город должен оплатить сам.

В итоге в конце августа на сайте госзакупок России был размещен тендер на поиск подрядчика, который должен создать и поставить в Муром новый Штапской мост. Его начальную стоимость оценили в 42 миллиона рублей.

Прочное основание

Как следует из конкурсной документации, на участие в конкурсе заявился единственный поставщик, и формально торги признали несостоявшимися. Однако при этом контракт заключили именно с единственным поставщиком по начальной цене — 42 миллиона 105 тысяч 263 рубля.

Этим поставщиком стал завод «Муромэнергомаш», которому теперь предстоит создать новый Штапской мост для своих земляков. Данное предприятие специализируется на производстве различных металлоконструкций, в том числе промышленных.

Планируется, что длина будущего сооружения составит как минимум 96 метров, а ширина не менее 4 метров, из которых не менее 2,8 метра отдадут под нужды пешеходов. Мост соорудят из стали, а покрытие сделают из бетонных плит. Автомобильного движения по нему, как и прежде, не предусмотрено.

Металлические опоры моста. У нового сооружения их не будет Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Опор у путепровода не будет — его уложат на специально созданные прочные основания по обеим сторонам оврага. Также он получит перила и защитные устройства, дабы исключить падение людей.

Тем временем, на том самом месте, где пока еще стоит старый Штапской мост, начались подготовительные работы: края Успенского оврага очищают от зарослей и кустарников, а также разравнивают площадки под будущие основания. Кроме того, специалисты приступили к разбору старой конструкции, однако работ еще достаточно: предстоит полностью демонтировать перила, деревянный настил и сами металлические опоры и каркас.

Планируется, что новый Штапской мост появится в Муроме уже до конца осени.