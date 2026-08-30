В Муроме построят новый Штапской мост за 42 миллиона рублей

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Мы уже не раз писали о проблеме, постигшей сразу несколько районов Мурома: из-за аварийного состояния Штапского моста, соединявшего их с центром города, вот уже больше года люди не могут попасть к магазинам, школам и многим другим организациям.

По ту сторону

Этот пешеходный мост соединяет самое сердце Мурома с микрорайоном Штап, а потому и мост называется в народе Штапским. Его построили в 1948 году над Успенским оврагом, по дну которого течет одноименный ручей, и с тех пор мост пришел в плачевное состояние.

Надо сказать, что, помимо Штапа, мостом пользовались жители Дмитриевской и Якиманской слобод, так как для них он тоже был кратчайшим пешим путем к центру Мурома. Однако в 2025 году в ходе обследования обнаружилось, что металлические конструкции «устали», да и деревянные настилы прогнили, несмотря на ремонт 2014 года. Ходить по Штапскому мосту стало опасно, и его закрыли. Отдельные экстремалы все-таки перебирались по полуразобранному настилу с одной стороны на другую, но позднее подходы наглухо закрыли высокими металлическими заборами.

К счастью, для оказавшихся «по ту сторону» жителей организовали бесплатные автобусные рейсы в центр города. Иначе приходилось идти в обход через низину или другой мост, намного дальше этого.

В администрации Мурома год назад нам объяснили, что сроков ремонта Штапского моста не существует, так как его должна обследовать специализированная организация. Но позднее стало известно, что ремонт сооружения признали нецелесообразным.

Наконец, в июне 2026 года губернатор Александр Авдеев утвердил правила о передаче Мурому субсидии на устройство пешеходного моста. Министр ЖКХ Владимирской области Сергей Маевский уточнил, что речь идет о сумме в 40 миллионов рублей — таков размер областной субсидии.

- Указанные средства будут выделены после поступления в министерство заявки от округа Муром, - уточнил тогда Маевский.

Эта сумма составляет 95 процентов от стоимости объекта, остальные 5 процентов должен вложить округ.

Устойчивость

И вот, 25 августа 2026 года Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило на сайте госзакупок России тендер, касающийся Штапского моста. Начальную стоимость работ оценили в 42 миллиона рублей.

Однако речь идет не о строительстве, а о «поставке товара для устройства надземного пешеходного перехода». В Министерстве ЖКХ объяснили, что возводить будут разборный мост. Это не капитальное сооружение, а конструкция, которая сравнительно быстро собирается и перекидывается с одного берега на другой. При необходимости такой мост можно столь же быстро разобрать и перевезти в иное место. Выгодное его отличие от капитального «коллеги» заключается в более дешевой стоимости.

Для начала будущий поставщик должен съездить в Муром и измерить место, куда установят сооружение. Затем уже разработают проектную документацию со всеми необходимыми бумагами.

Особыми условиями выставлены устойчивость к климатическим воздействиям, характерным для Мурома, а также доступность для инвалидов, пожарная безопасность и устойчивость к нападкам вандалов.

Покрасить в серый

Длина моста составит как минимум 96 метров, общая ширина не меньше 4 метров, а конкретно под перемещение людей должно быть оставлено пространство шириной не менее 2,8 метра.

Саму конструкцию сделают из стали, марку которой выберут в ходе проектирования, а фундамент перехода построят из железобетона. Покрытие моста также должны выполнить из бетонных плит, а вот опор у разборного моста не предусмотрено. Путепровод должен получить перила и защитные устройства для исключения падения людей, освещение и износостойкое покрытие с хорошим сцеплением, в том числе зимой. Новый Штапской мост предварительно покрасят в серый цвет и покроют материалом против коррозии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 сентября, а уже 4-го комиссия должна определить победителя. Если ничего не изменится, проектную документацию и все согласования должны закончить к 30 октября, а сам путепровод поставят в Муром до 30 ноября.