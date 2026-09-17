Поэт Никологорский, обвиненный в педофилии, вновь ищет девушек для своего лицея

Сергей Никологорский в 2013 году. Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поэт Сергей Никологорский, получивший 12,5 лет колонии строгого режима за педофилию, вновь возрождает "православный лицей для юных фей" во Владимирской области. Об этом он написал на своей личной странице на портал stihi.ru.

"НЫНЕ ВНОВЬ ПРИГЛАШАЕМ ВАШИХ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ, ЛЮБЯЩИХ Бога, Красоту, Россию, Поэзию, Красивые Платья и длинные волосы В НАШ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЛИЦЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ДУХЕ БИБЛИИ, БЛАГОЧЕСТИЯ, ДОБРОДЕТЕЛИ, ПОЭЗИИ И КРАСОТЫ!", - написал (орфография и пунктуация сохранены безх изменений) он 3 июня 2026 года. Но внимание к данному посту было привлечено только сейчас, после того, как об этом написали федеральные телеграм-каналы.

При этом Никологорский планирует платить стипендию девицам в размере 5000 рублей. Вступительным экзаменом в свой лицей он называет прочтение молитвы "Отче Наш" и стихотворения Пушкина "У Лукоморья". Интересно, обратят ли внимание на данные сообщения силовые структуры.

Напомним, что скандал вокруг Сергея Никологорского разразился летом 2013 года, когда блогеры обратили внимание органов на действие "Духовного центра" в селе Никологоры. Они где-то раздобыли интернет-переписку Сергея Никологорского и некоей 15-летней Вареньки К. Поэт писал: «Я обожаю одновременно устами целовать, правой рукой нежно-нежно ласкать твои волосы, а левой нежно-нежно ласкать кли... между ножек твоих!..»

После этого в никологорском доме поэта, а также в его квартире в Вязниках прошли обыски. Были изъяты ноутбук, компьютер, рукописи и фотоальбомы. Также следовыатели допрашивали девочек и девушек. Тут-то и выяснилось, что Сергей Никологорский почти 20 лет занимался в Никологорах шахматами и "обучением" юных девушек.

Вот одно из его объявлений «Вконтакте» тех времен: «Русский православный поэт приглашает благочестивых юных фей в славянский гарем для романтической любви и продолжения гениального рода». Сулил зарплату — тысячу рублей в день. И подарки.

Сколько всего девушек прошло через «пансионат гаремного типа» в те годы, сейчас уже никто не знает. Известно только, что почти все были несовершеннолетние: от 10 до 18 лет. Понятно, что не из благополучных семей. «Лучший поэт России» называл их «музами» и «феями». Не разрешал ругаться матом и носить джинсы. Просил заплетать косы. Дарил наряды в стиле XIX века: платья и розовые кружевные панталоны.

В итоге, в 2025 году суд согласился с доказательствами следствия и, признав Никологорского виновным в "насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетних", проще говоря в педофилии, дал тому 12,5 лет колонии строго режима. Причем по приговору после выхода на свободу тому еще надо постоянно отмечаться у психиатра.

Теперь история эта выходит на новый виток. Впрочем, судя по огласке в федеральных СМИ, в этот раз до создания "православного гарема" может не дойти. Ряд федеральных журналистов уже послали обращения в прокуратуру.