Жители Владимирской области в среднем ищут работу 4 месяца

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В текущем году уровень безработицы в стране остается на крайне низком уровне. По итогам второго квартала он составил 2,2 процента. Число безработных по сравнению с прошлым годом сократилось на 9,8 тысячи человек. При этом время поиска немного увеличилось до 5,5 месяцев.

Для оценки ситуации в регионах специалисты РИА Новости составили рейтинг по уровню безработицы по итогам второго квартала текущего года.

Лидерами рейтинга стали соседняя Нижегородская, а также Калужская области, где уровень безработицы менее 1 процента. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Новгородская область и Республика Хакасия, где показатель равен 1 проценту.

Владимирская область оказалась лишь в середине рейтинга. Уровень безработицы здесь равен 2,1 процента. По сравнению со вторым кварталом прошлого года показатель вырос на 0,1 процента. Чтобы найти работу, жителю региона в среднем необходимо четыре месяца.

По данным на июль, на учете в кадровом центре «Работа России» стояли 2,6 тысячи безработных. При этом количество вакансий превышало 18 тысяч. Почти половина предложений – 47 процентов - приходилась на промышленность и обрабатывающий сектор, еще 18 процентов – на образование и здравоохранение. Высоким спросом пользовались операторы станков и линий, слесари, электромонтеры, инженеры, медицинские работники, педагоги.

Надо отметить, что Владимирская область вошла в число регионов с наибольшим кадровым дефицитом.

Посмотрим, как обстоят дела у наших географических соседей. Москва в рейтинге заняла 11 место с безработицей в 1,3 процента, Московская область на 37-м месте (1,8 процента), Рязанская область оказалась на 45-й строчке (1,9 процента). Остальные соседи стоят ниже Владимирской области, Ивановская область заняла 57 место (2,2 процента), а Ярославская — 61-е (2,3 процента).

В аутсайдерах оказались Республика Северная Осетия — Алания (6,5 процентов), Дагестан (10,1 процента) и Ингушетия (22,6 процентов).