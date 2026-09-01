Владимирская область вошла в число регионов с наибольшим кадровым дефицитом

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Аналитики hh.ru составили рейтинг регионов Центральной России с наибольшим кадровым дефицитом, а также выделили профессии, которых больше всего сейчас не хватает рынку труда.

Самым уязвимым регионом оказалась Тульская область, где не хватает специалистов 36 профессий. Также в список наиболее дефицитных областей вошла и Владимирская область. В 33 регионе наблюдается острая нехватка строительных и рабочих специальностей (электромонтажники, маляры, токари, сварщики, машинисты и т.д.), а также продавцов, врачей и управленцев.

Последние официальные сведения о рынке труда Владимирской области сообщались в июле. Тогда на учете в кадровом центре «Работа России» стояли 2,6 тысячи безработных. При этом количество вакансий превышало 18 тысяч. Почти половина предложений – 47 процентов - приходилась на промышленность и обрабатывающий сектор, еще 18 процентов – на образование и здравоохранение. Высоким спросом пользовались операторы станков и линий, слесари, электромонтеры, инженеры, медицинские работники, педагоги. Катастрофически не хватает и водителей. По словам губернатора региона, необходимо еще 22 процента водителей автобусов и 43 процента водителей троллейбусов. Наиболее сложная ситуация складывается во Владимире и Коврове.

Что касается уровня безработицы, то она оставалась на уровне 0,4 процента, а во многих муниципалитетах области еще ниже – 0,2 процента.

Посмотрим, кого же не хватает нашим географическим соседям. Рязанская область выделяется потребностью в рабочих и строительных специальностях (сварщики, разнорабочие, монтажники, машинисты, маляры), врачах и фармацевтах, продавцах, поварах. В Ивановской области не хватает врачей и фармацевтов, продавцов, поваров, курьеров, рабочих и строителей. В Ярославской области востребованы врачи, повара, продавцы, фармацевты, рабочие, электромонтажники, монтажники, машинисты, слесари. Московская область испытывает потребность в фармацевтах и врачах, продавцах, поварах, курьерах, кладовщиках и рабочих.

В целом по Центральному федеральному округу больше всего на данный момент выражен кадровый голод в розничной торговле (2,1 резюме на одну вакансию).