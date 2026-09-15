Владимирский театр кукол восстанавливает спектакли и готовится к зимней премьере

Фото с сайта театра кукол.

В этом году Владимирский областной театр кукол представил зрителям сразу несколько новых спектаклей - «Истории фантастических существ», «Приключения капитана Врунгеля» и «Музыка цвета», но работа не останавливается.

- Мы активно занимаемся восстановлением наших спектаклей. Актеры меняются, поэтому приходится вносить серьезные коррективы. Сейчас, например, работаем над обновлением спектакля «Щелкунчик, или тайна ореха Кракатук». В нем сыграют пять новых актеров, в том числе будет новый Щелкунчик. Прежний артист, исполняющий его роль, сейчас служит в армии. Это очень яркий спектакль, в котором много костюмов и масок, - рассказывает главный режиссер театра кукол Марина Протасова.

Также недавно был восстановлен спектакль «Собор. Белокаменная фантазия», куда ввели два новых актера. Отрывок из обновленной постановки на днях показали на открытии детского культурно-просветительского центра.

- 25 сентября мы покажем спектакль «Матренин двор». Утром его увидят педагоги дошкольных учреждений, а вечером он будет доступен для просмотра обычным зрителям. Отмечу, что этот спектакль мы представляем довольно редко из-за того, что в нем играет приглашенный актер, который уже покинул наш театр — Борис Кузов. Кроме того, в этой постановке очень сложные декорации и свет - на подготовку уходит два дня. Так что увидеть его на сцене — это большая удача, - говорит Марина Протасова.

Кроме репетиций восстановленных спектаклей, идет работа над зимней премьерой. Режиссер Мария Кузнецова из Мытищ представит постановку «Снеговик-почтовик: новогодний детектив», который рассчитан на детей от двух лет.

Юных зрителей ждет увлекательная история о смотрителе сказочной почты Спиридоне Ивановиче, который сортирует письма детей для сказочных героев. Но внезапно снеговик пропадает вместе с важным письмом для Деда Мороза. На помощь бросаются все лесные звери: начинается настоящее детективное расследование, полное неожиданных поворотов и добрых приключений.

Персонажи нового спектакля. Фото с сайта театра кукол.

- Особенностью постановки является необычная световая аранжировка, поворотные декорации, создающие динамичное пространство сцены, и разнообразные куклы — теневые, планшетные на тростях, маппеты, тантамарески и другие, - рассказала Марина Протасова.

А уже в 2027 году в зависимости от финансирования планируется поставить 4-5 спектаклей. Один из них будет посвящен произведению Василия Шукшина.