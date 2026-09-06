Владимирская область выбирает самого народного участкового 2026 года

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В течение десяти дней жители Владимирской области могут отдать голос за участкового, который по результатам конкурса получит звание «самого народного» на территории региона.

В августе был завершен первый этап традиционного полицейского состязания, проводимого МВД России и «Комсомольской правдой». В первом туре владимирцы выбрали лучших участковых на уровне муниципалитетов.

Победителями муниципального этапа конкурса «Народный участковый-2026» стали 14 офицеров, о которых мы писали ранее. Теперь же к ним добавились четыре новых имени — это конкурсанты из районов и городов, выдвинувших всего по одному кандидату. Эти кандидаты прошли во второй тур автоматически.

Так, Суздаль и Суздальский округ представит 24-летний лейтенант Глеб Лапин, который работает в полиции с 2022 года, а участковым стал в 2024 году. Глеб обслуживает сельскую территорию и считает главным своим достижением тот факт, что на участке его знают все. При этом люди могут обратиться к нему с вопросом в любое время дня и ночи.

- Всегда рад помочь людям, считаю это главной целью своей служебной деятельности, - говорит о себе лейтенант Лапин.

Город Радужный представит капитан Светлана Шепелева (42 года), имеющая 17-летний стаж работы в ОВД, причем участковым она стала в 2020 году. В зону обслуживания Светланы попали 20 многоквартирных домов с числом жителей в 5200 человек. Своим главным достижением капитан Шепелева считает высокий процент раскрываемости и пресечения правонарушений, а также помощь жителям в разрешении конфликтных ситуаций и уважение людей.

Гороховецкий округ представит старший лейтенант Ольга Перелыгина. Ей 39 лет, и в полиции она служит 5 лет 6 месяцев. За это время за успехи в службе Ольгу повысили до старшего участкового, в этой должности она работает с 1 ноября 2025 года и обслуживает участок в городе с числом жителей в 1345 граждан.

Заключительным конкурсантом оказалась 38-летняя майор Варвара Серова из городского округа Покров (часть бывшего Петушинского района). Любопытно, что Варвара работает на участке, где ранее трудился Артем Лапенков, получивший титул «Самый народный участковый-2025» — в Нагорном сельском поселении.

Сама Варвара считает, что главным ее достижением является порядок на участке, доверие граждан и профилактическая работа с теми, кто стоит на разных учетах.

Напомним: пока в условных лидерах голосования оказались участковый из Владимира Андрей Смирнов, за которого на первом этапе проголосовало 4892 человека, Магомедхабиб Магомедов из Александрова с 3683 голосами и Евгений Евпалов из Вязников, получивший 573 голоса.

КОНКРЕТНО

Голосование в рамках второго этапа конкурса «Народный участковый-2026» проводится на сайте УМВД России по Владимирской области с 7 по 16 сентября включительно. Победитель состязания будет представлять регион на третьем, Всероссийском этапе, который пройдет с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».