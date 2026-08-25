Во Владимирской области выбрали самых народных участковых

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В течение десяти дней жители региона участвовали в первом этапе традиционного состязания среди полицейских «Народный участковый-2026», который «Комсомольская правда» и МВД России совместно проводят в четырнадцатый раз.

В нынешнем году конкурс начался раньше обычного, и муниципальный тур состоялся с 11 по 20 августа включительно. И хотя официально протокол еще не подписан, в УМВД России по Владимирской области отметили, что фактически победители первого этапа уже определены. Им стали те участковые, которые набрали наибольшее количество голосов в конкретном городе или округе.

Стоит сказать, что среди конкурсантов даже на этом уровне определились два безоговорочных лидера. Так, среди участковых Владимира победителем стал Андрей Смирнов из отдела полиции Ленинского района. Этот 37-летний капитан обслуживает участок, расположенный по улицам Перекопский военный городок и Мира, в общей сложности число жителей там составляет 4150 человек на 37 многоквартирных домов.

Конкуренцию Андрею составляли его коллеги Иван Федотов и Данил Николаев. Первый получил 186 голосов, второй 142, а вот капитан Смирнов резко вырвался вперед — ему отдали предпочтение 4892 человека. Этот результат оказался первым не только среди участковых города Владимира, но и вообще среди всех участников первого этапа.

А участковый уполномоченный из города Александрова майор Магомедхабиб Магомедов обрел 3583 сторонника, далеко опередив своего соперника по муниципальному этапу — майора Романа Куприянова. Результат майора Магомедова стал вторым в общем зачете по этому туру состязания. Таким образом, вместе с капитаном Смирновым они пока оказались главными лидерами.

Еще один человек в погонах, которому наиболее симпатизировали жители, живет и работает в Вязниках. 41-летний майор Евгений Евпалов получил 573 голоса, что принесло ему третий результат по общему числу голосов на первом этапе.

На условное четвертое место общего зачета вышел Роман Яхонтов из Камешково с 338 голосами, а условное пятое место досталось еще одному полицейскому из Александрова — Роману Куприянову с 287 голосами, хотя победителем он не стал, так как его коллега Магомедов получил больше. За остальных участников голосовали реже. Увы, в числе аутсайдеров оказались Киржач, Меленки, Кольчугино, Судогда, Собинка и Муром, где ни один из конкурсантов не набрал даже сотни голосов.

Впрочем, есть муниципалитеты, которые голосовали наиболее активно. Среди них можно выделить Камешковский, Селивановский и Гусь-Хрустальный округа, а также те города и округа, представители которых попали в число лидеров общего зачета.

Теперь победители первого этапа выходят во второй, региональный тур, который состоится в сентябре. Им предстоит побороться за звание самого народного участкового Владимирской области, который уже в ноябре представит свой регион на третьем, Всероссийском этапе состязания.

КОНКРЕТНО

Победителями первого этапа конкурса «Народный участковый-2026» во Владимирской области стали:

1. Город Владимир: Андрей Смирнов, 4892 голоса;

2. Александровский округ: Магомедхабиб Магомедов, 3683 голоса;

3. Вязниковский округ: Евгений Евпалов, 573 голоса;

4. Камешковский округ: Роман Яхонтов, 338 голосов;

5. Селивановский округ: Александра Хименкова, 277 голосов;

6. Гусь-Хрустальный округ (включая город Гусь-Хрустальный): Даниил Рюмин, 250 голосов;

7. Юрьев-Польский округ: Александр Егунов, 155 голосов;

8. Ковровский округ (включая город Ковров и Доброград): Евгений Бакинов, 142 голоса;

9. Судогодский округ: Карина Разумова, 82 голоса;

10. Кольчугинский округ: Ирина Трошина, 74 голоса;

11. Меленковский округ: Дмитрий Клоков, 74 голоса;

12. Округ Муром: Артем Новиков, 68 голосов;

13. Собинский округ: Анна Чупашкина, 64 голоса;

14. Киржачский округ: Максим Панюхин, 48 голосов;

Остальные муниципалитеты выставили только по одному участнику, которые автоматически зачислены во второй этап конкурса.